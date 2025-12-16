Japón entra al sistema financiero mexicano: Nomura financia a Plata con 500 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Mientras se prepara para operar como nuevo banco en México, Plata, la plataforma financiera mexicana, obtuvo un nuevo financiamiento de hasta 500 millones de dólares por parte de Nomura Securities International, uno de los bancos de inversión más grandes de Japón.

"Japón entra al sistema financiero mexicano: Nomura financia a Plata. Este financiamiento confirma el creciente interés internacional en Plata y en la evolución del sistema financiero del país”, señaló la empresa en un comunicado.

Esta nueva línea de financiamiento se suma a las rondas previamente cerradas y que siguen vigentes con Fasanara Capital y Lumina Capital, así como a una emisión de bonos realizada en los mercados de capitales nórdicos.

El anuncio se da en paralelo al proceso de arranque de operaciones de Plata como banco, luego de que obtuvo su licencia bancaria en diciembre de 2024. La empresa inició formalmente su proceso regulatorio en 2022.

“Con la participación de Nomura en esta nueva línea, Plata supera los mil 600 millones de dólares en capital y financiamiento institucional acumulado. En octubre, la empresa cerró una ronda de capital por 250 millones que duplicó su valuación, llevándola a 3 mil 100 millones de dólares”, detalló la compañía.