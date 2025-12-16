México, el país de la región con menor crecimiento este año, con sólo 0.4%: Cepal

Segundo Encuentro de Productores de café de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO

BOGOTÁ (apro).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó este martes que México será el país de región con menor crecimiento este año, con una modesta tasa de expansión de sólo 0.4%, la cual es seis veces menor al promedio latinoamericano.

Al dar a conocer el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, la Cepal señaló además que en 2026 será también un año de bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México, con una tasa de 1.3%, la menor de la región después de la de Bolivia (0.5%).

Según el informe, hasta Venezuela, país sometido a sanciones económicas y al asedio militar por parte de Estados Unidos, crecerá más que México, un 6.5% este año y 3% en 2026.

En un capítulo sobre el desempeño económico de México, el organismo de Naciones Unidas señala que el bajo crecimiento se debe principalmente a la pronunciada desaceleración del consumo y la contracción de la inversión.

Además, indica que la imposición de aranceles a algunos productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos ha tenido un impacto negativo en los anuncios y la materialización de inversiones.

De acuerdo con la Cepal existen factores que pueden la estimación de crecimiento de la economía mexicana, tanto a la baja como al alza, como los relacionados con el ritmo de expansión de la actividad económica mundial, especialmente de los Estados Unidos, y con el volumen de inversión y consumo que se alcance.

Como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica, en particular la reducción del consumo, la inflación interanual de México se situaría en un 3.8% al cierre de este año, casi medio punto por debajo del aumento de precios de 2024 (4.2%).

Según las estimaciones de la Cepal, el déficit fiscal del sector público no financiero mexicano representaría el 4.4% del PIB, 1-3 puntos porcentuales menor al de 2024, lo que va “en línea con las medidas de consolidación fiscal” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La deuda pública neta total ascenderá al 53.8% del PIB al cierre de 2025, más de un punto por arriba del porcentaje de 2024, indicó el reporte.

El organismo estima que aumento de 1.3% estimado para el PIB de México en 2026 estará determinado por una mejora en el entorno económico internacional, un aumento de las inversiones y un mayor dinamismo comercial.

El bajo crecimiento de México en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurre luego de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) fue el de menor crecimiento económico en los últimos 36 años en México, con un promedio anual de expansión de 0.9%.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1983-1988), cuando el PIB apenas creció cada año 0.3%, no se había registrado un comportamiento tan débil de la economía mexicana.

Panorama regional

Las Cepal señaló que América Latina continúa transitando una senda de bajo crecimiento y prevé que en 2026 las principales fuentes que han sostenido la actividad económica en los últimos años —el consumo privado y la demanda externa— perderán dinamismo.

Según las proyecciones del organismo, el crecimiento del PIB regional alcanzaría un 2.4% este año y un 2.3% en 2026, lo que implicaría que la región acumularía cuatro años consecutivos de bajo crecimiento.

Esto, porque el consumo privado, que ha sido el motor principal de la actividad económica en los últimos años, perderá fuerza en 2026 en contexto marcado por un menor dinamismo de la demanda externa y un crecimiento más bajo del empleo.

El informe de la Cepal reportó diferencias en las trayectorias de la actividad económica en las subregiones, con una expansión de América del Sur de 2.9% en 2025, impulsada por la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador tras contracciones en 2024.

Para 2026 se proyecta una desaceleración a 2.4% en esa subregión debido a un menor crecimiento en la mayoría de sus economías.

Centroamérica, por su parte, registraría una expansión de 2.6% en 2025, afectada por el debilitamiento de la demanda de Estados Unidos, y de 3% en 2026, aunque persisten vulnerabilidades vinculadas al comercio, las remesas, el acceso a financiamiento y la exposición al cambio climático.

Para el Caribe se espera un crecimiento de 5.5% en 2025 y 8.2% en 2026 con el impulso del crecimiento de la actividad petrolera en Guyana y la normalización del turismo.

El Balance Preliminar 2025 de la Cepal estima, además, que el crecimiento del empleo también perderá impulso en 2025, mientras que la inflación regional alcanzaría un 3% en 2026, superior al 2.4% estimado para este año.

El informe advirtió que el escenario de 2026 estará condicionado por múltiples riesgos externos, como las dinámicas que se observen en el crecimiento del PIB mundial, e internos, como el desempeño de los mercados laborales y su impacto sobre el ingreso de los hogares.

