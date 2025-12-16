Peso se fortalece tras datos negativos de empleo en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inició la sesión de este 16 de diciembre con una apreciación de 0.17 por ciento, al cotizar alrededor de 17.95 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.99 pesos y marcó un nuevo mínimo del año de 17.93 pesos por dólar.

La apreciación del peso se da a la par del debilitamiento del dólar estadunidense y se mantiene en línea con el movimiento observado desde el viernes 12 de diciembre, cuando el tipo de cambio rompió el techo de los 17 pesos por dólar.

Para el área de análisis de Banco Base, la debilidad del dólar responde principalmente a la publicación de datos económicos negativos en Estados Unidos. En particular, el reporte de empleo mostró que en noviembre se crearon 64 mil posiciones laborales; sin embargo, también se dio a conocer que en octubre se destruyeron 105 mil empleos, lo que representó la mayor pérdida desde diciembre de 2020.

“Por su parte, la encuesta a los hogares mostró un aumento en el número de desempleados de 228 mil (de septiembre a noviembre). Con esto, la tasa de desempleo aumentó de 4.4% en septiembre a 4.6% en noviembre, aumentando por cuarto mes al hilo y ubicándose en su mayor nivel desde septiembre del 2021”, se lee en el análisis.

Un nuevo escenario

De acuerdo con la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, el comportamiento observado desde el viernes 12 de diciembre podría repetirse a lo largo del primer trimestre de 2026, periodo en el que el tipo de cambio podría ubicarse alrededor de 17.60 pesos por dólar.

Entre los factores que podrían modificar este escenario, la analista destacó declaraciones del presidente Donald Trump o un incremento en la percepción de riesgo sobre México, elementos que suelen generar episodios de volatilidad cambiaria.

“En el primer semestre la percepción de riesgo sobre México va a estar contenida porque todo el mundo va a estar pensando ya en el Mundial. A menos que se dé un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México o que alguna calificadora se exprese, vaya que se genere la expectativa de que podría venir pronto un recorte o un deterioro de la perspectiva de la calificación”, dijo a Proceso.