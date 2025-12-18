Banxico reduce tasa mientras crecen dudas sobre control de la inflación en 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de señalamientos de que el Banco de México (Banxico) enfrenta una “crisis de credibilidad” derivada de las decisiones recientes para el control de la inflación, la Junta de Gobierno del banco central mexicano decidió reducir en 25 puntos base la tasa de interés, con lo que cerrará 2025 en un nivel de 7.00%.

De acuerdo con el propio Banxico, votaron a favor de la decisión la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, así como los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

En contraste, el subgobernador Jonathan Heath votó a favor de mantener la tasa en 7.25%, postura que ha sostenido en los últimos meses.

El subgobernador ha cuestionado de manera abierta el rumbo de la política monetaria del Banxico, señalando que las decisiones adoptadas estarían afectando la credibilidad del banco central, al no seguir la dirección adecuada para garantizar el control sostenido de la inflación.

De hecho, desde el sector privado no se ve con buenos ojos lo que pasa con Banxico. El director de Estudios Económicos de Banamex, Sergio Kurczyn, sostuvo que el problema de credibilidad que enfrenta Banxico no es exclusivo de la actual Junta de Gobierno, sino que responde a una condición estructural que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Como ejemplo, explicó que desde inicios de siglo Banxico se ha fijado como objetivo que la inflación se ubique en 3% anual, meta que, según su análisis, “nunca lo ha cumplido”.

Banxico informó que los pronósticos de inflación general y subyacente fueron ajustados al alza para el cuarto trimestre de 2025 y para los dos trimestres subsecuentes.

Aun así, la institución reiteró que “se continúa esperando que la inflación general converja a la meta en el tercer trimestre de 2026”, aunque reconoció que el proceso será gradual y sujeto a riesgos.

El banco central también anticipó que durante el cuarto trimestre de 2025 la economía mexicana se mantendrá débil, esto por factores externos adversos.

“El entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales continúa implicando importantes riesgos a la baja. Entre la primera quincena de octubre y el mes de noviembre, la inflación general aumentó de 3.63 a 3.80%, y la subyacente, de 4.24 a 4.43%, principalmente por un aumento en la inflación de las mercancías no alimenticias”, señaló la institución.

El mercado lo esperaba

La decisión de Banxico se dio en línea con lo anticipado por el mercado. En la Encuesta de Expectativas de Citi México, los 33 participantes consultados señalaron que esperaban un recorte de 25 puntos base como el siguiente movimiento en la tasa de política monetaria.

Asimismo, la mediana de los pronósticos para la tasa de referencia al cierre de 2025 se mantuvo en 7.00%, nivel que finalmente fue confirmado con la decisión de la Junta de Gobierno.

En cuanto a la inflación, la mediana de la proyección para la inflación general al cierre de 2025 se incrementó a 3.90%, desde 3.79% en la encuesta previa.

Para el componente subyacente, la expectativa también se ajustó al alza, al ubicarse en 4.40%, frente al 4.23% registrado en la última medición.