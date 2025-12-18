Golpe al monopolio de Google y Android en México: Comisión obliga a abrir el mercado de teléfonos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Google eliminará una serie de restricciones contractuales que imponía a los fabricantes de dispositivos móviles en México, las cuales los obligaban a incorporar Android de manera forzosa en sus equipos.

Con esta decisión, se pone fin a un entorno que limitaba la competencia en el mercado de los teléfonos celulares.

De acuerdo con la resolución de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, los fabricantes de teléfonos móviles ya no estarán obligados a utilizar Android, lo que les permitirá fabricar y distribuir dispositivos con sistemas operativos distintos, sin enfrentar penalizaciones o barreras comerciales.

“Se prevé que estas medidas ampliarán las alternativas para los fabricantes y reducirán costos asociados a diferentes configuraciones tecnológicas”, se lee en la resolución emitida.

De acuerdo con la Comisión Antimonopolio, esto tendrá un impacto positivo directo en distintos segmentos del mercado y beneficiará a los usuarios, al modificar un esquema que durante años concentró el control tecnológico en Google.

Por un lado, los consumidores podrán acceder a una mayor diversidad de sistemas operativos y servicios, lo que amplía las opciones disponibles al momento de elegir un dispositivo móvil.

También, los fabricantes contarán con mayor libertad para diseñar, personalizar y comercializar sus productos, sin depender de un único sistema operativo impuesto por contrato.

De igual manera, los desarrolladores de software se verán favorecidos por un ecosistema más abierto, con mayores incentivos para la innovación, el desarrollo de nuevas aplicaciones y la entrada de propuestas tecnológicas que hasta ahora enfrentaban restricciones estructurales.