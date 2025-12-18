Peso gana terreno tras datos de inflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 18 de diciembre el peso inició la sesión con una apreciación de 0.17%, al cotizar alrededor de 17.97 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 18.02 pesos y un mínimo de 17.96 pesos por billete verde.

La apreciación del peso se dio a la par del debilitamiento del dólar estadunidense, luego de la publicación del dato de inflación al consumidor en Estados Unidos correspondiente a noviembre, explicó el área de análisis de Banco Base.

En Estados Unidos, la inflación de noviembre se ubicó en una tasa anual de 2.68%, con lo que rompió una racha de cinco meses consecutivos de aceleraciones, que se había extendido hasta septiembre, y se colocó como la menor inflación registrada desde junio.

Este dato se ubicó muy por debajo de la expectativa del mercado, que anticipó una inflación anual de 3.06%.

“Cabe resaltar que los datos a tasa mensual no fueron publicados, debido a que el Buró de Estadísticas Laborales no publicó los datos de octubre, ante la falta de recolección por el cierre gubernamental”, señaló Banco Base.

En cuanto a la inflación subyacente, indicador que define la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 2.63% anual, desacelerándose desde el 3.02% registrado en septiembre y alcanzando su menor nivel desde marzo de 2021.

De acuerdo con Grupo Monex, a la apertura de la sesión americana, el peso mostró un comportamiento mixto y se posicionó en el séptimo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar.

Adicionalmente, los analistas señalaron que el comportamiento del tipo de cambio también podría verse influido por la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

Los inversionistas anticipan un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia, aunque la atención del mercado estará centrada en la guía prospectiva de la Junta de Gobierno para 2026.