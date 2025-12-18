Volaris y Viva Aerobus anuncian fusión para crear grupo aéreo rumbo a 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco tiempo de que llegue 2026, año en el que México será uno de los países sede del Mundial, Volaris y Viva Aerobus anunciaron que alcanzaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora.

Por medio de un comunicado, se informó que los Consejos de Administración de Volaris y Viva aprobaron la transacción por unanimidad. No obstante, el cierre de la operación aún está sujeto a diversas aprobaciones regulatorias y a la autorización de los accionistas de ambas aerolíneas.

“Se espera que la transacción se complete en 2026. Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE)”, señaló el documento.

Las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y con marcas diferenciadas.

Esto significa que, pese a la creación del grupo, Volaris y Viva seguirán funcionando como aerolíneas separadas de cara a los pasajeros, preservando las opciones de rutas existentes y evitando cambios inmediatos en la experiencia de viaje de los usuarios.

Sin embargo, con la fusión se amplían aún más las opciones de viaje punto a punto, uno de los modelos de negocio característicos de ambas compañías.

“Se espera que con este nuevo grupo de aerolíneas, Volaris y Viva se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida”, se lee en el comunicado.

Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales, es decir, sin que una de las dos aerolíneas tome el control mayoritario sobre la otra.

Al cierre de la operación, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris, mientras que los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones actuales.

De esta manera, cada grupo accionario poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas.