India firma un acuerdo con Omán para intentar contrarrestar los aranceles estadunidenses

NUEVA DELHI (AP).- India firmó el jueves 18 de diciembre un acuerdo integral de asociación económica con Omán como parte de su estrategia más amplia para compensar el impacto de los elevados aranceles de importación estadunidenses y ampliar los destinos de exportación durante las crecientes incertidumbres comerciales mundiales.

Este es el segundo acuerdo de libre comercio firmado por Nueva Delhi en los últimos seis meses; el primero fue firmado con el Reino Unido en mayo.

El acuerdo entre India y Omán se firmó en Mascate en presencia del primer ministro indio, Narendra Modi, y del jefe de Estado de Omán, el sultán Haitham bin Tarik.

El acuerdo busca impulsar el comercio bilateral e impulsar las exportaciones indias de productos de ingeniería, textiles, cuero, productos farmacéuticos y agrícolas. Proporcionará a los productos indios acceso al mercado sin aranceles en el 98,08% de las líneas arancelarias de Omán, según informó el Ministerio de Comercio de la India en un comunicado.

India ofreció a Omán la liberalización arancelaria del 77.79% de sus líneas arancelarias, lo que cubrirá casi el 95% de las importaciones de Nueva Delhi desde Mascate, dijo el ministerio.

En los últimos meses, India ha acelerado los esfuerzos para concretar varios acuerdos de libre comercio (TLC). El país mantiene conversaciones avanzadas con la Unión Europea, Nueva Zelanda y Chile, entre otros países.

Los TLC son un pilar fundamental de la estrategia económica de la India, que busca una mayor integración en las cadenas de suministro globales, un mayor crecimiento de las exportaciones y la creación sostenida de empleo. Al reducir los aranceles y establecer normas comerciales predecibles, los acuerdos ayudarían a las empresas indias a mantener su competitividad y a ampliar su acceso a nuevos mercados.

En un momento en que el comercio mundial está cada vez más condicionado por disputas arancelarias y tensiones geopolíticas, India apuesta a que una red más amplia de acuerdos comerciales ayudará a amortiguar los choques externos y afianzar sus ambiciones exportadoras.

La intensificación de las negociaciones se produce en un momento en que los exportadores indios se enfrentan a la presión de los aranceles de importación estadounidenses, que aumentaron un 50% en agosto. Si bien ambos países han estado negociando un acuerdo comercial bilateral, los aranceles han afectado a sectores como el textil, los componentes automotrices, los metales y la manufactura intensiva en mano de obra.

“India claramente está utilizando los TLC como una herramienta estratégica para diversificar los mercados de exportación y suavizar el impacto de los elevados e inciertos aranceles estadunidenses”, dijo el analista comercial Ajay Srivastava.

En total, India tiene 15 acuerdos de libre comercio que abarcan 26 países y seis acuerdos comerciales preferenciales con otras 26 naciones, mientras negocia con más de 50 socios, dijo Srivastava.

Una vez que concluyan las conversaciones en curso, India tendrá acuerdos comerciales con prácticamente todas las principales economías mundiales, excepto China, dijo.

India firmó acuerdos integrales de cooperación económica y comercial con los Emiratos Árabes Unidos y Australia en los últimos años, impulsando el comercio bilateral con ambos países. En mayo, el Reino Unido y la India anunciaron la firma de un TLC elaborado arduamente que reducirá drásticamente los aranceles sobre productos como el whisky escocés y la ginebra inglesa exportados a la India, así como sobre los alimentos y especias indios enviados al Reino Unido.

Los acuerdos recientes han reforzado los argumentos a favor de negociaciones más rápidas y marcos más claros para los negocios, dijeron los funcionarios.

“India está negociando varios TLC” en un momento de desafíos para el comercio mundial, declaró el secretario de Comercio, Rajesh Agarwal, a la prensa esta semana. “Preveo avances positivos en varios de ellos el próximo año”.

Pero aún quedan desafíos a medida que los negociadores indios enfrentan presión para proteger a los pequeños agricultores y a las industrias nacionales, incluso mientras los socios comerciales presionan por un mayor acceso al mercado.

India y Estados Unidos esperaban firmar el primer tramo de un acuerdo comercial bilateral para otoño, pero no se ha concretado debido a la tensión entre ambos países tras la compra incesante de crudo ruso a precio reducido por parte de India. Washington afirma que estas compras contribuyen a financiar la maquinaria bélica de Moscú en la actual invasión de Ucrania.

En las últimas semanas, ha habido indicios de que los ánimos se están calmando. Modi aplaudió el plan de paz de Trump para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y ambos líderes hablaron recientemente por teléfono para hablar de intereses mutuos, incluido el comercio.

Un equipo de negociadores estadounidenses, encabezado por el Representante Comercial Adjunto, Rick Switzer, visitó Nueva Delhi la semana pasada y mantuvo conversaciones con funcionarios indios. Switzer abordó la alianza económica y tecnológica entre India y Estados Unidos, así como las oportunidades para impulsar el comercio bilateral, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India en un comunicado.

El ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelanda, Todd McClay, se reunió con su homólogo indio, Piyush Goyal, la semana pasada. Abordaron aspectos clave de un TLC y exploraron maneras de avanzar en las negociaciones para obtener beneficios mutuos, declaró Goyal en X.

El Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maroš Šefcovic, también se reunió con Goyal la semana pasada para revisar el progreso del acuerdo de libre comercio entre India y la UE y explorar formas de resolver los problemas y avanzar en las negociaciones.