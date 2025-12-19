Peso se debilita ante recuperación del dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 19 de diciembre el peso inicia la sesión cotizando alrededor de 18.02 pesos por dólar, con una depreciación de 0.14%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.98 y un máximo de 18.03 pesos por billete verde.

La depreciación del peso se debe a una recuperación del dólar, luego de una serie de caídas registradas en las sesiones previas, expuso el área de análisis de Banco Base.

El movimiento no responde a un factor interno específico de la economía mexicana, a pesar de que este jueves se dio a conocer que el Banco de México recortó la tasa de interés.

Sin embargo, en los próximos días el desempeño del peso y del dólar podrían estar marcados por noticias sobre quién ocupará el cargo de presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos.

De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, el miércoles el presidente Trump sostuvo una entrevista con el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien se posicionó como uno de los principales candidatos para sustituir a Jerome Powell, actual presidente de la Fed, en mayo de 2026.

Con esto, se especula que el presidente Trump tiene cuatro potenciales candidatos para asumir la presidencia de la Reserva Federal, lo que mantiene la atención de los inversionistas sobre el perfil que finalmente será elegido.

“Cabe recordar que el presidente Trump busca un reemplazo con una inclinación a seguir recortando la tasa de interés y todos estos candidatos han mostrado una postura a favor de ello”, señaló Banco Base.