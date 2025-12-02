Canaco: 2025 es el año con más marchas en la historia de la CDMX, con pérdidas récord

Fuego durante la marcha por la conmemoración de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, CDMX. Foto: Miguel Dimayuga

CIUADAD DE MÉXICO (apro) .- A un año del Mundial y tras la salida de Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia, y, por ende, de Palacio Nacional, el 2025 cierra como el año con el mayor número de marchas con impacto económico en la Ciudad de México.

De acuerdo con un análisis de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), compartido a Proceso, el 2025 concentró la actividad más alta, con 27 marchas con afectaciones económicas que ascienden a 428 millones de pesos. Esto también ya bajo la administración de Clara Brugada.

Para la organización empresarial, las cifras muestran un contraste con los años previos.

En 2024, se registró una marcha con impacto negativo, que dejó pérdidas por 21 millones de pesos. Para 2023, el reporte consigna también una marcha con una afectación económica de 20 millones de pesos.

En 2022, se contabilizaron tres marchas, que ocasionaron una pérdida estimada de 31 millones de pesos.

Preocupan las marchas para 2026

El presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, expuso que el panorama para 2026 genera inquietud para el motor económico del país, especialmente ante el riesgo de movilizaciones con episodios de violencia y daños a la propiedad privada durante el Mundial.

“Lo que esperamos es que el próximo año no se pretenda utilizar como chantaje al gobierno con ciertas marchas, sobre todo y lo voy a decir con todas sus letras de la coordinadora que ya amenazó”, señaló en conferencia de prensa con motivo del cierre del año.