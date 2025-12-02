Peso gana ligeramente en espera del recorte de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En este 2 de diciembre, el peso inicia la sesión con una ligera apreciación de 0.02 por ciento, cotizando alrededor de 18.30 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un máximo de 18.32 y un mínimo de 18.30 pesos por billete verde.

La ligera fortaleza del dólar es producto de una disminución marginal en la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés este mes, explicó el área de análisis de Banco Base.

“En la sesión de ayer, el mercado asignaba una probabilidad de 99.0% de que la Fed recortaría su tasa el próximo 10 de diciembre en 25 puntos base, para ubicarla en un rango entre 3.50% y 3.75%”, expuso.

Hoy, esa probabilidad bajó de manera moderada a 95.2 por ciento, después de acumular ocho sesiones consecutivas al alza.

Estimación de crecimiento

En las primeras horas del día, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualizó sus pronósticos globales.

Para 2025, mantuvo sin cambios su expectativa de crecimiento económico mundial en 3.2 por ciento, y para 2026 en 2.9 por ciento.

Dentro de este panorama, el organismo ajustó al alza las previsiones para Estados Unidos, pasando de 1.8% a 2.0% en 2025 y de 1.5% a 1.7% en 2026.

En contraste, la OCDE recortó nuevamente su estimación para México. Para 2025, la redujo de 0.8% a 0.7 por ciento, y para 2026, de 1.3% a 1.2 por ciento. Estas cifras se alejan de las expectativas del gobierno federal mexicano.