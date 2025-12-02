Resiliente ante los aranceles de Trump, la economía mundial crecerá 3.2% este año, según la OCDE

Contenedores apilados en el puerto de Canal Balboa, operado por la Panama Ports Company, en Ciudad de Panamá, el 20 de septiembre de 2025. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — La economía mundial ha demostrado ser sorprendentemente resistente ante las guerras comerciales del presidente Donald Trump, afirmó el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mejorando su perspectiva para el crecimiento económico global y de Estados Unidos este año.

La OCDE, que agrupa a 38 países, ahora pronostica que la economía mundial crecerá un 3,2% este año, una ligera disminución respecto al 3,3% en 2024, pero una mejora respecto al 2,9% que había previsto para 2025 en junio pasado. La organización, que realiza investigaciones económicas y promueve el comercio internacional y la prosperidad, espera que el crecimiento global se desacelere al 2,9% el próximo año.

La OCDE también elevó su pronóstico para el crecimiento de Estados Unidos este año, a un 2%, frente al 1,6% que había pronosticado en junio. Aun así, incluso con la mejora, la economía estadounidense, la más grande del mundo, habría crecido considerablemente más despacio que en 2024 (2,8%).

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha reformado la política comercial de Estados Unidos, imponiendo impuestos a las importaciones para construir un muro proteccionista alrededor de la antes abierta economía estadounidense.

Había expectativas generalizadas de que las barreras comerciales desaceleraran el crecimiento y aumentaran los costos. Pero sus aranceles han sido más bajos que los que amenazó con imponer en la primavera. Muchas empresas eludieron los gravámenes importando bienes extranjeros a Estados Unidos antes de que entraran en vigor. Además, las economías de Estados Unidos y del mundo están recibiendo un impulso de las masivas inversiones en inteligencia artificial.

“La economía global ha sido resiliente este año, a pesar de las preocupaciones sobre una desaceleración más pronunciada tras el aumento de las barreras comerciales y la significativa incertidumbre política”, escribió el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en un comentario que acompaña los pronósticos. Sin embargo, añadió: "Esperamos que los aranceles más altos se traduzcan gradualmente en precios más altos, reduciendo el crecimiento en el consumo de los hogares y la inversión empresarial".

La OCDE espera que China, la segunda economía más grande del mundo, crezca un 5% este año, igual que en 2024. Espera que las 20 economías que comparten la moneda euro se expandan colectivamente un 1,3% en 2025, poco impresionante pero superior al 0,8% en 2024.

Se espera que India, que ha reemplazado a China como la economía grande de más rápido crecimiento en el mundo, genere un crecimiento del 6,7% este año, frente al 6,5% en 2024.