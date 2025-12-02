Slim vuelve a insistir que México debe invertir 25 por ciento del PIB si quiere crecer . Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hombre más rico del país, Carlos Slim, volvió a insistir en que México debe destinar 25% del Producto Interno Bruto (PIB) a la inversión pública. La petición ya la había planteado en su conferencia anual de este 2025.

En esta nueva intervención hecha diciembre, realizada frente al secretario de Hacienda, Édgar Amador, y la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, el dueño de América Móvil sostuvo que alcanzar este porcentaje permitiría cambiar de fondo las condiciones económicas del país.

Explicó que, si México supera de manera sostenida ese 25% anual, no solo aceleraría el crecimiento económico, también elevaría el ingreso de las personas.

"Podríamos tener un crecimiento que nos llevaría en 10 años a que el ingreso per cápita fuera de más de 20 mil dólares", dijo, según publicó el Diario Reforma, durante un evento de Inbursa en el que no se permitió el acceso a la prensa.

En febrero de este año, el magnate dijo que ese nivel de inversión permitiría detonar el desarrollo, generar más empleo y elevar el nivel socioeconómico de la población que hoy permanece en los estratos más bajos.

Baja inversión

La petición del dueño de Telmex coincide con bajos niveles de inversión pública en México.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la inversión pública reportada por la Secretaría de Hacienda se ubicó en un promedio anual de 4.0% del PIB.

Para el periodo 2025-2030, las estimaciones oficiales anticipan una reducción de 2.8%. Solo en 2026, la inversión pública ascendería a 1.26 billones de pesos, equivalente a 3.2% del PIB.

Más del 42% de ese monto se concentrará en Pemex, CFE, Tren Maya y los nuevos trenes, lo que, según el CIEP, limita otros puntos de inversión.

“Esta concentración deja menos recursos disponibles para la infraestructura social (salud, educación, vivienda y agua)”, expuso el organismo.

Al subrayar que la inversión pública “es crucial para mantener e incrementar la capacidad productiva del país y la recaudación futura”, por lo que preocupa que, a partir de 2027 comience a disminuir.

“Esta caída se debe, en parte, al ajuste fiscal previsto por el gobierno, así como a la menor participación que tendrán los mecanismos de financiamiento que incluían la participación del sector privado en la infraestructura como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas)”, señaló.