Diputado propone reforma para garantizar dos horas de estacionamiento gratuito en plazas comerciales

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Luis Orlando Quiroga TreviÃ±o, diputado del Partido Verde, propuso modificar el artÃ­culo 7 de la Ley Federal de ProtecciÃ³n al Consumidor para establecer que los proveedores estarÃ¡n obligados a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a las y los consumidores al menos durante las primeras dos horas.

De acuerdo con un comunicado difundido por la CÃ¡mara de Diputados, el pevemista plantea considerar como una prÃ¡ctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por el uso de estacionamientos o espacios indispensables para dicho consumo.

La iniciativa, turnada a la ComisiÃ³n de EconomÃ­a, Comercio y Competitividad de la CÃ¡mara de Diputados, seÃ±ala en su exposiciÃ³n de motivos que el propÃ³sito es crear un marco jurÃ­dico que garantice la protecciÃ³n efectiva y equilibrada de las personas consumidoras, sin desconocer los derechos de los proveedores.

La propuesta reconoce que las personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situaciÃ³n de vulnerabilidad dependen del uso de automÃ³viles para acceder a bienes y servicios bÃ¡sicos.

Por ello, la iniciativa busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten dicha carga que es desproporcionada, por lo que el estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse un servicio accesorio del derecho al consumo y cobrarlo constituye una prÃ¡ctica abusiva, destaca el comunicado.

Cobran de mÃ¡s

De acuerdo con datos de la AsociaciÃ³n Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC) mencionados en el comunicado, existen mÃ¡s de 900 centros comerciales y en la mayorÃ­a el estacionamiento se cobra como un servicio adicional, incluso en algunos estados se ha detectado que las mÃ¡quinas y relojes son alterados para cobrar mÃ¡s.

Sin embargo, prohibir el cobro total de estacionamiento significarÃ­a una carga excesiva par los proveedores, de ahÃ­ que una manera de proteger al consumidor es otorgarle horas obligatorias de acceso gratuito, siempre que el usuario haga un consumo en algÃºn establecimiento de la plaza comercial, seÃ±ala el comunicado.

Aclara que la protecciÃ³n de los derechos de las y los consumidores es primordial para el sistema jurÃ­dico mexicano, pero el marco actual coloca a la ciudadanÃ­a en una estructura de pago de estacionamiento, porque no tiene normatividad que lo proteja de esta erogaciÃ³n.

Por otro lado, el marco jurÃ­dico, institucional y econÃ³mico favorece sistemÃ¡ticamente al proveedor, por lo que las y los usuarios constantemente estÃ¡n a expensas de cobros desregulados y condiciones de los estacionamientos de las plazas comerciales, seÃ±ala el comunicado.