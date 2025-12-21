EU califica de amenaza a ciudadanos chinos que lavan dinero de cárteles mexicanos

MADRID (EUROPA PRESS).- La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha denunciado que individuos de China blanquean de forma regular ganancias ilícitas de diversas organizaciones criminales, entre las que se encuentran los cárteles de la droga mexicanos.

"Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estrágos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos", señaló la directora del Fincen, Andrea Gacki, en un comunicado.

"Los individuos chinos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadounidense", añadió.

El Fincen ha resaltado que su objetivo es impedir el acceso a los sistemas financieros estadunidenses e internacionales a personas que blanquean dinero chino y para ello cuenta con la colaboración de las autoridades chinas para combatir las actividades ilícitas.

"Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro (estadunidense) con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero", explicó el organismo público-privado estadounidense en su comunicado.

Así, desde el pasado mes de agosto que se publicó el primer aviso sobre el blanqueo de capitales ha recibido más de 500 informes de actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero.

En estas denuncias se recoge información sobre unos 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con lavado ocurridas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.

"Este volumen de actividad subraya la gravedad constante de la amenaza que las redes de lavado de dinero chinas representa para el sistema financiero estadounidense", advirtió el Fincen.