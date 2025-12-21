Lula da Silva espera que el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur se firme en enero. Foto: AP

SAO PAULO (AP).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró el sábado que espera que el gran acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano Mercosur y la Unión Europea se firme en enero. Las protestas del viernes de agricultores europeos y la oposición de Francia e Italia amenazaron con anular un acuerdo que se ha negociado durante más de 26 años.

Los altos funcionarios de la UE esperaban firmar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en Brasil este fin de semana, pero en cambio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el viernes después de una tensa cumbre de la UE que la firma se retrasará "unas semanas más para abordar algunos problemas con los estados miembros".

Lula informó a otros líderes sudamericanos que asistían a una cumbre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en la triple frontera con Argentina y Paraguay, miembros del Mercosur, que la reunión se celebraba únicamente porque los negociadores europeos habían indicado previamente que finalmente firmarían el acuerdo, lo cual no ocurrió. Añadió que el retraso se debió a que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, solicitó más tiempo.

Von der Leyen necesita el respaldo de al menos dos tercios de los países de la UE para cerrar el acuerdo. La oposición de Italia daría a Francia suficientes votos para vetar la firma de Von der Leyen.

“Sin la voluntad política y la valentía de los líderes, no será posible concluir una negociación que se ha prolongado durante 26 años”, declaró Lula a sus pares, quien habló por teléfono con Meloni el viernes y recibió una carta de los líderes de la UE con el objetivo de alcanzar un acuerdo en enero. “Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios”.

“El mundo está ansioso por cerrar acuerdos con el Mercosur”, añadió el presidente brasileño. “Muchos países lo desean. Y sin duda podremos concretar los acuerdos que no se concretaron durante mi presidencia (del bloque, prevista para finales de diciembre)”.

Si se firma, el acuerdo comercial cubriría un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interno bruto mundial, y eliminaría progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques.

Francia ha liderado la oposición al acuerdo entre la UE y los cinco países activos del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el jueves en una cumbre de la UE que tampoco se comprometería a apoyar el acuerdo el próximo mes.

Macron agregó que ha estado en conversaciones con colegas italianos, polacos, belgas, austriacos e irlandeses, entre otros, sobre retrasarlo para abordar las preocupaciones de los agricultores.

Lula argumentó que Macron solo no puede bloquear un acuerdo.