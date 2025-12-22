Banamex ve que la deuda de México se dispare a 60% del PIB con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el área de análisis de Banamex, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está persistiendo un “sistemático desequilibrio” fiscal en el manejo de las finanzas públicas de México, una condición que, de mantenerse, podría llevar a que la deuda bruta del país alcance el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.

De acuerdo con el análisis de la institución financiera, publicado este 22 de diciembre, una parte relevante de este deterioro estaría asociada a lo que se espera ocurra en 2026, año en el que se proyecta que los ingresos públicos representen 22.9% del PIB, mientras que el gasto total se ubicaría en 26.9% del PIB.

Y es que el gasto continúa creciendo a un ritmo superior al de los ingresos.

Bajo este escenario, el déficit, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se situaría en 4.4% del PIB, mientras que la deuda bruta alcanzaría 58.7% del PIB hacia ese mismo año, de acuerdo con las estimaciones de Banamex.

Con estos elementos, y considerando además la trayectoria observada durante 2025, la institución subraya que “hay un sistemático desequilibrio entre el ritmo de crecimiento de los ingresos y del gasto, por lo que la deuda bruta alcanzaría 60% del PIB en 2027”.

Este diagnóstico se da después de que, según el último informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública a octubre de 2025, la deuda pública, también conocida como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, se ubicaba en una estimación equivalente a 53.6% del PIB del país.

Calificación de México podría verse afectada

De acuerdo con Banamex, esta trayectoria fiscal eleva el riesgo de que las agencias calificadoras reduzcan la calificación crediticia de México en las próximas revisiones.