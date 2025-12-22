Peso gana terreno tras datos del crecimiento de la economía en México. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 22 de diciembre el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.26%, cotizando alrededor de 17.99 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.03 y un mínimo de 17.98 pesos por billete verde.

De hecho, a la apertura de la sesión americana, el peso ganó terreno adicional y se colocó en el octavo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores avances frente al dólar, según el análisis de Grupo Monex.

El principal impulso provino de los datos económicos locales. En México, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reportó un crecimiento mensual de 1.0% en octubre y un avance anual de 1.6%.

“Al interior, destaca que las actividades primarias crecieron 1.4% respecto al mes anterior, las secundarias 0.7% y las terciarias 1.2%. La recuperación del sector secundario fue impulsada por la construcción y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía”, señaló Grupo Monex.

Comportamiento

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, durante la sesión y el resto de la semana no se esperan comentarios de oficiales de la Reserva Federal, por lo que los movimientos del mercado cambiario “dependerán principalmente de la publicación de indicadores económicos”.

A lo largo de la semana será relevante la difusión de indicadores económicos, principalmente de Estados Unidos, que podrían influir en la percepción de riesgo y en la trayectoria del dólar.

El 24 de diciembre suele registrarse un volumen reducido de operaciones y el 25 de diciembre los mercados permanecen cerrados, con excepción de algunos en Asia.