Citi dice que México sigue siendo atractivo pese a la venta de Banamex; CEO se reúne con Sheinbaum

Jane Fraser y la presidenta de México en Palacio Nacional. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El banco estadounidense Citigroup, la misma institución que decidió desprenderse de Banamex, confirmó que México sigue siendo una apuesta importante para su negocio global.

Así lo afirmó la presidenta y directora general de Citi, Jane Fraser, durante una reunión sostenida en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por medio de un comunicado, el banco detalló que en el encuentro se revisó el papel que juega México dentro de la estrategia internacional de Citi, así como las oportunidades de negocio que podrían abrirse en el corto y mediano plazo.

La conversación se dio en un escenario en el que el país sigue bajo el escrutinio de inversionistas y la guerra arancelaria. Así como la atención a las señales de certidumbre.

“Seguimos profundamente comprometidos con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país”, afirmó Jane Fraser.

La también CEO de Citi subrayó que la presidenta Sheinbaum ha respaldado de manera constante a la institución para el desarrollo de sus operaciones en territorio mexicano.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi. México es uno de nuestros mercados más importantes, donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo”, comentó Fraser.

La mandataria dio también cuenta del encuentro con Fraser, a quien calificó de una gran mujer. “Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”, publicó en X.

Venta de Banamex

Este encuentro de cierre de año ocurre después de que Citi dio a conocer que en este 2025 concretó la venta del 25% de la participación accionaria de Banamex a Fernando Chico Pardo, empresario cercano a Carlos Slim.