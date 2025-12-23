Navidad en focos rojos: Sheinbaum cierra 2025 con deuda rÃ©cord

Edgar Amador, secretario de Hacienda, en octubre pasado, durante la presentaciÃ³n del informe sobre la SituaciÃ³n EconÃ³mica, las Finanzas PÃºblicas y la Deuda PÃºblica durante el tercer trimestre. Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El 2025, primer aÃ±o completo con Claudia Sheinbaum Pardo al frente del gobierno federal, serÃ¡ el aÃ±o en que la deuda pÃºblica alcance su mayor proporciÃ³n respecto al tamaÃ±o de la economÃ­a mexicana. Una Navidad menos festiva, porque el aÃ±o termina mÃ¡s endeudado que nunca.

De acuerdo con el Saldo HistÃ³rico de los Requerimientos Financieros del Sector PÃºblico (SHRFSP), el indicador mÃ¡s amplio de la deuda pÃºblica, el nivel proyectado para el cierre de 2025 no tiene precedente.

Ni los gobiernos del PAN, ni los del PRI, ni siquiera el sexenio completo de AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador llevaron el endeudamiento a una proporciÃ³n tan alta del PIB, aun cuando la tendencia ya era claramente ascendente.

SegÃºn la SecretarÃ­a de Hacienda, en su Informe de Finanzas PÃºblicas y Deuda PÃºblica a octubre de 2025, la deuda del paÃ­s cerrarÃ¡ el aÃ±o en 53.6% del Producto Interno Bruto. Con 2025 tambiÃ©n se consolida una trayectoria de crecimiento sostenido del endeudamiento pÃºblico.

En 2019, primer aÃ±o del gobierno de LÃ³pez Obrador, la deuda representaba 43.3% del PIB. Para 2025, el aumento acumulado es de 10 puntos porcentuales, una expansiÃ³n significativa en apenas seis aÃ±os.

Si se retrocede en los sexenios anteriores, tambiÃ©n se pueden ver los cambios de la deuda.

En 2013, primer aÃ±o del priÃ­sta Enrique PeÃ±a Nieto, la deuda equivalÃ­a a 38.4% del PIB. Durante el primer aÃ±o del gobierno de Felipe CalderÃ³n Hinojosa, del PAN, se ubicaba en 27.5% del PIB en 2007.

Mientras que en 2001, al inicio del sexenio de Vicente Fox Quesada, era de 29.4% del PIB con el panista.

Focos de alerta

De acuerdo con anÃ¡lisis de distintos centros especializados, entre ellos Banamex y el Centro de Estudios EconÃ³micos del Sector Privado (CEESP), el cierre de 2025 y el panorama para 2026 deberÃ­an encender focos de alerta.

La razÃ³n es clara: el margen fiscal del paÃ­s se estÃ¡ reduciendo, lo que implica que cada vez se destinarÃ¡n mÃ¡s recursos al pago de la deuda y menos a la inversiÃ³n, limitando la capacidad del Estado para impulsar crecimiento, infraestructura y desarrollo econÃ³mico en los prÃ³ximos aÃ±os.