Peso se aprecia tras datos de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 23 de diciembre el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.18%, cotizando alrededor de 17.95 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 17.98 y un mínimo de 17.93 pesos por billete verde.

La apreciación del peso se explica por la debilidad del dólar estadunidense, luego de la publicación de datos económicos relevantes, indicó el área de análisis de Banco Base.

Uno de los principales referentes fue el desempeño de la economía de Estados Unidos.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 4.34% a tasa trimestral anualizada en el tercer trimestre de 2025, acelerándose respecto al 3.84% registrado en el segundo trimestre, lo que confirma un mayor dinamismo de la actividad económica en ese periodo.

“Con la fuerte aceleración del PIB del tercer trimestre se estima que, en el 2025, el PIB mostrará un crecimiento de 1.9%, mientras que para 2026 se estima una ligera aceleración a 2.0%”, señaló el análisis.

Adicionalmente, el reporte ADP mostró la creación de 11 mil 500 empleos en promedio en las últimas cuatro semanas, hasta el 6 de noviembre, cifra que representa una desaceleración frente a los 17 mil 500 empleos observados en la semana previa.

De acuerdo con Grupo Monex, el principal factor detrás del fortalecimiento del peso está relacionado con los datos de inflación publicados este 23 de diciembre.

En México, la inflación de la primera quincena de diciembre registró un incremento de 0.17% a tasa quincenal, una desaceleración frente al 0.41% observado previamente, según datos del Inegi.

También se ubicó por debajo de las previsiones del mercado, que anticipaban un aumento de 0.31%.

En su comparación anual, la inflación general se colocó en 3.72%, mientras que el componente subyacente, que refleja las presiones inflacionarias de mediano plazo, se ubicó en 4.34%.