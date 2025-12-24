Calderón le ganó en el arranque: Sheinbaum presenta en 2025 una economía más débil

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró un video de Felipe Calderón durante la conferencia mañanera del 10 de septiembre . Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el comportamiento de la economía coloca a 2025 más cerca de los arranques débiles de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. Lejos de los comienzos que tuvieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del INEGI, en su variación anual acumulada de enero a octubre, con cifras desestacionalizadas, la actividad económica en 2025 creció solo 0.29%.

El número la acerca al primer año de gobierno del panista Vicente Fox Quesada. En 2001 la economía, medida con el IGAE, registró una caída anual acumulada de enero a octubre de -0.77%, con cifras desestacionalizadas.

También se aproxima al gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador en el 2019. El IGAE acumulado de enero a octubre mostró una caída anual de 0.40%, también con cifras desestacionalizadas.

El resultado evidenció un inicio en terreno negativo, previo a la pandemia.

Crecimientos

En 2023, al inicio del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, el IGAE acumulado de enero a octubre, registró un crecimiento anual de 1.01%, con cifras desestacionalizadas.

El desempeño mostró un arranque moderado de la actividad económica, superior al de 2001, 2019 y 2025.

Mientras que el mayor crecimiento entre los primeros años analizados se observó en 2007, en el inicio del sexenio panista de Felipe Calderón Hinojosa.

En ese periodo, el IGAE acumulado de enero a octubre avanzó 2.23% anual, con cifras desestacionalizadas, reflejando un arranque económico más sólido en comparación con los demás gobiernos.