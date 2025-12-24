Operativo Vacaciones: esto es lo que ha recuperado Profeco tras quejas por viajes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ha realizado 132 conciliaciones en el marco del operativo de fiestas decembrinas 2025, que concluye el próximo 31 de diciembre.

En un comunicado, la dependencia federal dio a conocer un reporte sobre el Operativo Vacaciones de Invierno 2025.

En ese contexto, detalló que las 132 conciliaciones se realizaron a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos), módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Teléfono del Consumidor, entre el 20 y 23 de diciembre.

Causas de conciliación

Las principales causas de conciliación son por

Cancelaciones y demoras de vuelos

Sobreventa

Cambios de itinerario

Negativa de reembolso

Falta de información

En cuanto a las asesorías, personal adscrito a la institución ha proporcionado más de mil, principalmente sobre

Derechos de las personas consumidoras al viajar en avión y autobús

Trámites y servicios de Profeco

Derechos del consumidor en general

Orientación sobre precios y servicios.

De acuerdo con la Profeco, se atendieron casos relacionados con pérdida y demora de equipaje, problemas de abordaje, cancelaciones de viajes y demoras en salidas, tanto en transporte aéreo como terrestre.

Por otra parte, personal de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza ha realizado mil 138 visitas de vigilancia y 141 visitas de verificación a establecimientos relacionados con las fiestas decembrinas mediante las que ha monitoreado 16 mil 970 productos.

Suspensiones

En ese contexto, la Profeco informó que ha logrado 132 conciliaciones entre proveedores y personas consumidoras que derivaron en la recuperación de más de 653 mil pesos.

Asimismo detalló que su personal ha colocado 7 mil 356 preciadores, mil 609 decálogos con los derechos de las personas consumidoras y brindado mil 202 asesorías.

Como resultado de las visitas de verificación realizó tres suspensiones.

La dependencia recordó sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 55688722 y 800 468 8722, las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial y los correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx