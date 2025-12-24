Powerball de 1.700 millones de dólares podría hacer inolvidable la Navidad a un ganador

Una tienda de conveniencia muestra los premios grandes del Powerball y Mega Millions, el martes 23 de diciembre de 2025 en Nueva York. El sorteo será en Nochebuena. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Un sorteo de Powerball en Nochebuena podría añadir un nuevo significado a la alegría navideña, ya que millones de jugadores esperan ganar el gran premio de 1.700 millones de dólares.

La cuarta bolsa más grande acumulada en la historia de Estados Unidos llega después de 46 sorteos consecutivos sin que alguien reclame tener los seis números. El último concurso con un ganador del gran premio fue el 6 de septiembre. Las enormes probabilidades del juego han llevado a la gente a decorar los pasillos y gastar 2 dólares —y a veces más— en boletos antes del sorteo en vivo del miércoles a las 10:59 de la noche.

Es una señal de que el juego está funcionando como se pretendía. Los funcionarios de la lotería hicieron que las probabilidades fueran más difíciles en 2015 como un mecanismo para acumular premios mayores, al mismo tiempo que facilitaron ganar premios más pequeños.

No se espera que la festividad navideña afecte el proceso del sorteo en caso de que haya un boleto ganador, dijo un portavoz de Powerball.

Esto es lo que hay que saber sobre el sorteo del miércoles:

Cha-ching de Nochebuena

Ese boleto colocado en una media o bajo el árbol podría valer mil millones de dólares, pero con algunas advertencias.

Powerball se juega en 45 estados, junto con Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La mayoría de esas áreas requieren que los jugadores tengan 18 años o más, aunque algunos estados tienen requisitos más estrictos. En Nebraska, los jugadores deben tener al menos 19 años, y en Luisiana y Arizona, 21.

Los boletos ganadores también deben cobrarse en los estados donde fueron comprados. Y los jugadores no pueden comprar boletos en Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada o Utah.

Aparte de eso, los funcionarios de la lotería argumentan que hay una posibilidad de que un boleto de Powerball afortunado pueda ser un regalo que sigue dando.

Charlie McIntyre, director general de la Lotería de Nuevo Hampshire, dijo el martes: “Solo piensa en las historias que podrás contar a las generaciones futuras sobre el año en que te despertaste siendo multimillonario en Navidad”.

Una gran gama de premios

El premio acumulado de 1.700 millones de dólares del miércoles tiene un valor en efectivo de 781,3 millones de dólares.

Un ganador puede elegir recibir el monto total a través de una anualidad, con un pago inmediato y luego pagos anuales durante 29 años que aumentan 5% cada vez. Sin embargo, la mayoría de los ganadores suelen elegir el valor en efectivo para recibir una suma global.

Las probabilidades son altas para el premio mayor, pero hay otros más pequeños que los jugadores pueden obtener.

En el sorteo pasado, jugadores en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin ganaron cada uno 1 millón de dólares. También hay premios fuera del premio mayor, que van desde unos pocos dólares hasta 2 millones de dólares.

Una mujer le dijo a los funcionarios de Powerball que ya había hecho planes para su ganancia de 1 millón de dólares: ”¡Vamos a pagar nuestros autos y tarjetas de crédito y conseguir una casa más grande!”.

Y Thomas Anderson de Burlington, Carolina del Norte, dijo que tenía la intención de usar su ganancia de 100.000 dólares de Powerball de principios de este mes para volver a la escuela, según Powerball.

Probabilidades para los premios multimillonarios

Los funcionarios de la lotería establecieron las probabilidades en 1 en 292,2 millones con la esperanza de que los premios mayores se acumulen con cada uno de los tres sorteos semanales hasta que el pozo crezca tanto que más personas se den cuenta y jueguen.

Las probabilidades solían ser notablemente mejores, de 1 en 175 millones. Pero el juego se hizo más difícil en 2015 para crear los premios extraordinarios. Las probabilidades más difíciles ayudaron en parte a establecer el escenario para sorteos récord consecutivos este año.

La última vez que alguien ganó el bote de Powerball fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Misuri y Texas ganaron 1.787 millones de dólares, que fue el segundo premio mayor más alto en la historia de Estados Unidos.

Estados Unidos ha visto más de una docena de premios de lotería que superan los 1.000 millones de dólares desde 2016. El mayor premio acumulado fue de 2.040 millones de dólares en 2022.

Más sobre esas bajísimas probabilidades

Es difícil explicar lo que significan la probabilidad de 1 en 292,2 millones. Incluso si se reducen a la mitad, siguen siendo difíciles de digerir.

En el pasado, un profesor de matemáticas describió las probabilidades de lanzar una moneda y obtener cara 28 veces seguidas.

Tim Chartier, profesor de matemáticas del Davidson College en Carolina del Norte, comparó el lunes las probabilidades de un boleto de lotería ganador con seleccionar un billete de dólar marcado de entre una pila de 31 kilómetros (19 millas) de altura.

“Es cierto que si compras 100 boletos, tienes 100 veces más probabilidades de ganar. Pero en este caso, ’100 veces más probabilidades’ apenas mueve la aguja de la probabilidad”, dijo Chartier. “Usando la analogía del tiempo, comprar 100 boletos es como tener 100 oportunidades para nombrar ese segundo elegido en nueve años. Posible, pero increíblemente improbable”.