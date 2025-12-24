Previo a la Navidad, el peso pierde ligeramente frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 24 de diciembre, en la antesala de la Noche Buena, el peso mexicano inicia la sesión con una ligera depreciación de 0.04%, cotizando alrededor de 17.91 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 17.92 pesos por dólar y marcó un nuevo mínimo del año en 17.88 pesos por billete verde, un nivel que no se observaba desde hace varios meses.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, este mínimo no se veía desde el 19 de julio de 2024.

No obstante, al inicio de la sesión americana el desempeño del peso se tornó ligeramente más débil.

El peso se colocó en el cuarto lugar entre las monedas de países emergentes que registran mayores pérdidas frente al dólar.

Para Grupo Financiero Monex, el comportamiento del tipo de cambio este día está marcado por un rango bastante estrecho, explicado principalmente por un menor volumen de operaciones, característico de las jornadas previas a los días festivos.

Por lo que en esta jornada de baja actividad, el billete americano recupera terreno.

Además, el comportamiento de la divisa estadounidense se da en un momento de inyecciones de liquidez por parte de la Reserva Federal.

En la última semana, la Reserva Federal ha inyectado un total de 30 mil millones de dólares.

“Cabe recordar que Jerome Powell había mencionado que la Fed comenzaría a comprar instrumentos del Tesoro a un ritmo de 40 mil millones de dólares por mes, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la política monetaria. Esto comenzó con la decisión de política monetaria de la Fed el pasado 10 de diciembre”, sostuvo Banco Base.