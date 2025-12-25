La Navidad más cara: Sheinbaum arranca con una inflación más cercana al “neoliberalismo” que a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Navidad llegó más cara. En la primera quincena de diciembre del primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la inflación anual se ubicó por encima de la registrada en el primer diciembre de Andrés Manuel López Obrador ya consolidado como presidente.

Este dato no sólo marca una diferencia frente a su antecesor inmediato “y líder de proyecto de gobierno”, sino que coloca a la presidenta más cerca de los niveles observados en los gobiernos que ella misma ha calificado como “neoliberales”.

De acuerdo con datos del Inegi, en los primeros quince días de diciembre de 2025 la inflación general presentó una variación anual de 3.72%. Se trata de un nivel que, aunque todavía dentro del rango de estabilidad de precios, implica una presión mayor sobre el bolsillo de las familias justo en el periodo de mayor consumo del año.

En el sexenio anterior, el de López Obrador, en la primera quincena de diciembre de 2019, ya con un año de gobierno plenamente en funciones, la inflación anual se ubicó en 2.63%, el nivel más bajo entre los primeros años de los sexenios comparados.

Es importante subrayar que para este ejercicio de análisis de Proceso no se tomó en cuenta el primer diciembre de cada gobierno, cuando los presidentes apenas habían tomado posesión o se encontraban en pleno arranque administrativo. La comparación se hace con el segundo diciembre, es decir, el primero que ya refleja un año completo de decisiones de política económica, fiscal y monetaria bajo cada administración.

También sobresale una diferencia institucional. Claudia Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, gobierna con un Banco de México cuya Junta de Gobierno está conformada en su mayoría por integrantes designados durante el sexenio anterior.

Es decir, su margen de influencia indirecta sobre el banco central, al menos en términos de nombramientos heredados es mayor al que tuvo AMLO en buena parte de su administración.

López Obrador, en cambio, condujo la política económica durante varios años con una Junta de Gobierno del banco central integrada mayoritariamente por miembros nombrados por administraciones previas, lo que en su momento fue utilizado como argumento para explicar la autonomía técnica de Banxico.

Sexenios anteriores

Cuando se voltea la mirada hacia los gobiernos que la actual presidenta suele agrupar bajo la etiqueta de “neoliberales”, los niveles de inflación registrados en esos arranques de sexenio son muy cercanos a los que hoy enfrenta Claudia Sheinbaum.

Durante la primera quincena de diciembre de 2007, ya con Felipe Calderón Hinojosa en funciones plenas, la variación de la inflación anual se ubicó en 3.68%, prácticamente una calca a lo observado en 2025 bajo la presidencia de Sheinbaum.

Con Enrique Peña Nieto, en la primera quincena de diciembre de 2013, la variación en la inflación anual alcanzó 3.86%, un nivel superior tanto al de Calderón como al de Sheinbaum.

El nivel más alto de inflación entre los primeros años analizados se registró en la primera quincena de diciembre de 2001, al inicio del sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando la inflación anual se situó en 4.06 por ciento.