Se desinfla Pemex: acumula ya tres años consecutivos a la baja en producción de crudo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ni con Claudia Sheinbaum Pardo en el poder, Petróleos Mexicanos (Pemex) logra levantar su producción de crudo. En noviembre de 2025, la petrolera registró una caída anual de 3.5% en la producción de petróleo y, con ello, acumuló 36 meses consecutivos de caídas anuales.

De acuerdo con las estadísticas petroleras de la empresa, que es actualmente dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, en el onceavo mes del año la producción se ubicó en 1.35 millones de barriles diarios.

Mientras que en noviembre de 2024, Pemex producía 1.4 millones de barriles diarios, es decir, alrededor de 50 mil barriles diarios más que en el mismo mes de 2025.

La caída anual en la producción de crudo se presenta de forma ininterrumpida desde diciembre de 2022, cuando la disminución anual fue de 7%. Es decir, la producción pasó de 1.69 millones de barriles diarios en diciembre de 2021 a 1.57 millones de barriles diarios en el cierre de 2022.

Desde entonces, todo 2023, 2024 y hasta noviembre de 2025, cada mes ha mostrado una producción inferior a la del mismo periodo del año previo, consolidando una de las rachas más prolongadas de caídas anuales en la historia reciente de Pemex.

Caída anual

El arranque de 2023 confirmó la profundidad del deterioro. En enero, la producción mostró una caída anual de 7.1%; en febrero, la disminución fue de 6.1%, y en marzo, de 5.8%.

Durante abril y mayo, las caídas anuales se moderaron ligeramente, con retrocesos de 4.6% en ambos meses.

En junio, la caída anual volvió a ampliarse a 5.5%, mientras que en julio la caída se profundizó hasta 7.8%. Durante agosto y septiembre, las tasas se ubicaron en 5.3% y 5.5%, respectivamente, y en octubre se profundizó la disminución a 7.3%, antes de cerrar noviembre de 2023 con una contracción anual de 8.2%.

Para diciembre de 2023, la caída se moderó a 1.0%.

En 2024, la serie volvió a deteriorarse. Enero presentó una caída anual de 2.2%, febrero de 2.4% y marzo de 4.0%.

En abril, la disminución se amplió a 6.6%, seguida de 6.4% en mayo y 6.5% en junio. Durante julio, la caída anual se moderó a 4.9%, pero en agosto volvió a intensificarse a 6.7%, y en septiembre alcanzó 7.2%.

El último trimestre de 2024 concentró los retrocesos más severos. En octubre, la variación anual fue de 8.0%; en noviembre, se profundizó a 10.2%, y en diciembre alcanzó 13.2%, el peor registro de toda la serie presentada.

Durante 2025, aunque la magnitud de la caída anual comenzó a moderarse, la producción siguió siendo menor a la del año anterior en todos los meses. En enero, la variación anual fue de 11.8%; en febrero, de 11.5%, y en marzo, de 11.6%.

En abril, la caída se redujo a 8.8%, seguida de 9.0% en mayo y 9.2% en junio. Posteriormente, en julio la caída fue de 7.8%, en agosto de 8.1%, en septiembre de 7.3% y en octubre de 6.0%.

En noviembre de 2025, la producción de petróleo de Pemex registró una caída anual de 3.5%.