Peso avanza y se mantiene estable frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 26 de diciembre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.11%, al cotizar alrededor de 17.92 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió dentro de un rango estrecho, al tocar un máximo de 17.95 pesos por dólar y un mínimo de 17.91 pesos por billete verde.

El área de análisis de Banco Base subrayó que, entre Navidad y Fin de Año la liquidez en los mercados financieros se reduce, al mismo tiempo que se modera el flujo de información económica relevante, incluyendo la publicación de indicadores económicos.

“Por este motivo, el tipo de cambio muestra un comportamiento” de relativa estabilidad, explicó la institución.

Banco Base añadió que el tipo de cambio se mantiene estable también porque el mercado continúa especulando que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de interés en 2026.

En contraste, en México, el banco central podría adoptar una postura más cautelosa, con la posibilidad de hacer una pausa en el ciclo de recortes de la tasa de interés al inicio del año, lo que contribuiría a sostener al peso frente al dólar.