México, el inesperado ganador en la guerra arancelaria de Trump: The Wall Street Journal

Donald Trump y Claudia Sheinbaum se vieron por primera vez el día del sorteo del Mundial, el pasado 5 de diciembre. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el incremento de los aranceles emitido a inicios de este año por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México resultó ganador, contrario a lo que afirmaban funcionarios de gobierno y economistas.

Así lo indicó el diario The Wall Street Journal, que entrevistó a especialistas ante el incremento de las exportaciones mexicanas a EU pese a las medidas arancelarias de Trump.

El medio de comunicación explicó que el arancel final de México es menor que el de la mayoría de los países, lo que ha ayudado a las exportaciones mexicanas a compensar parcialmente la brecha provocada por los productos chinos sujetos a mayores gravámenes.

Así, los productores que quieren establecerse en EU afirman que México aún conserva todas las ventajas que tenía antes de los aranceles: proximidad con el país del norte, una industria manufacturera de bajo costo y el tratado de libre comercio que, aunque está deteriorado, quedó intacto.

Comercio récord

El diario estadunidense cita datos del gobierno mexicano que indican que pese a los elevados aranceles sobre automóviles, acero y aluminio que se exportan a EU, estas operaciones aumentaron casi en un 9% de enero a noviembre, en comparación con los primeros 11 meses de 2024.

Mientras las exportaciones de la industria automotriz a EU cayeron cerca de un 6% durante el mismo periodo, las de otros productos manufacturados en México aumentaron un 17%.

“El comercio de bienes entre Estados Unidos y México se encamina a alcanzar un récord de casi 900 mil millones de dólares este año”, afirma el medio de comunicación.

“El banco central proyecta que la economía mexicana se expandirá un 0.3% en 2025, una cifra anémica, pero lejos de la contracción del 1% que se esperaba hasta ahora, según Kathryn Exum, codirectora de investigación soberana de Gramercy Funds Management, que gestiona alrededor de 7 mil millones de dólares en activos de mercados emergentes”.

El “Día de la Liberación”

Por ello, el diario aseguró que México esquivó una bala en la guerra comercial de Trump y para ello, utilizó el caso de la empresa Nearshore Co., que ayuda a fabricantes extranjeros a producir bienes destinados a EU en México a través de su red de 18 plantas industriales ubicadas principalmente a lo largo de la frontera.

El codirector ejecutivo de la compañía, Jorge González Henrichsen, charló con el medio de comunicación y recordó que a principios de este año, muchos planes de inversión en manufactura se habían congelado mientras las empresas tuvieron más claridad sobre los niveles arancelarios para México y otros países.

Pero para el 2 de abril de 2025, Día de la Liberación, como lo llama Trump, los carteles anunciaban las nuevas tasas arancelarias para casi todos los países, excepto para México.

El empresario indicó que rápidamente recibió varias llamadas de personas interesadas en reiniciar proyectos de manufactura en México, que habían sido suspendidos por la entrada de los nuevos aranceles.

Los clientes de Nearshore Co., concluyeron que México estaba en mejor situación que muchos otros socios comerciales de EU, incluyendo a los fabricantes de Asia.

“De hecho, fue el Día de la Liberación pero para nosotros”, dijo González Henrichsen al periódico.

Desactivando amenazas

Actualmente casi el 85% de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles bajo el T-MEC, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido diálogos con Trump para gestionar su uso del comercio como forma de presión en asuntos no económicos.

“Ha reforzado la lucha contra las drogas en la frontera, ha expulsado a jefes de cárteles encarcelados y buscados por Estados Unidos e impuesto aranceles del 50% a vehículos y otros productos fabricados en China, desactivando así las amenazas estadunidenses de aranceles más severos”, indica el diario.

Sin embargo, México aún enfrenta los aranceles más altos en una generación: 25% sobre contenido no estadunidense en automóviles; hasta 50% sobre aluminio y acero y 25% sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC pues EU insiste en que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para frenar los flujos de drogas.

La tasa arancelaria efectiva de México es del 4.7%, en comparación con el 37.1% de China y la tasa efectiva global a nivel mundial es de alrededor del 10%.

“México superó a China como el principal proveedor de bienes extranjeros a Estados Unidos en 2023 y se ha convertido en su mayor comprador, gracias a la profunda integración manufacturera regional y a una amplia mano de obra joven y económica”, indica la publicación.

La proximidad a los mercados estadunidenses también reduce los costos de transporte de bienes como los automóviles y los envíos mexicanos de equipos de procesamiento de datos aumentaron más del doble este año.