¿Qué hacer en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos? Esto es lo que recomienda la Profeco

Los derechos de las y los viajeros están protegidos por la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un comunicado en el que recordó a las personas consumidoras sus derechos en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos.

En el contexto de la actual temporada vacacional, la dependencia federal recordó que, de acuerdo con el artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil, si el vuelo se retrasa por causas atribuibles a la aerolínea, las y los viajeros tienen diversos derechos según el tiempo de retraso.

En relación con inconvenientes como retrasos, cancelaciones o sobreventa de boletos, la Profeco destacó la importancia de que las personas conozcan sus derechos como consumidores para solicitar compensaciones justas.

En caso de retraso o cancelación

En México, recordó, los derechos de las y los viajeros están protegidos por la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“De acuerdo con el artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil, si el vuelo se retrasa por causas atribuibles a la aerolínea, como fallas técnicas, problemas operativos o sobreventa, las personas afectadas tienen diversos derechos según el tiempo de retraso”, estableció la Profeco.

En caso, por ejemplo, de que sea de una a dos horas, tienen derecho a alimentos y bebidas no alcohólicas o descuentos en vuelos futuros.

Si el retraso es de dos a cuatro horas, se pueden pedir alimentos, bebidas, acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos; también una compensación parcial mediante vales o reembolso.

Cuando es por más de cuatro horas o cancelación, el derecho es a reembolso total del boleto (incluyendo tarifa de aeropuerto), reubicación en otro vuelo sin costo adicional y una compensación económica mínima del 25% del valor del boleto o trayecto no utilizado.

Otro aspecto son los vuelos sobrevendidos, situación en la cual las y los pasajeros pueden solicitar la reubicación en el siguiente vuelo disponible, sin costo, y recibir una compensación adicional no menor al 25% del valor del boleto.

Puntualidad

La Profeco recomendó llegar puntual al abordaje y guardar el comprobante de check-in ya que respalda el derecho.

En caso de que la aerolínea no cumpla con lo establecido las personas pueden acudir a su módulo de atención en el aeropuerto y pedir una explicación sobre la demora o cancelación. Para ello, se aconseja conservar los boletos, recibos y comprobantes de gastos adicionales.

Si decides viajar en avión durante esta temporada, toma en cuenta que la Profeco te respalda si tu vuelo se retrasa por causas atribuidas a la aerolínea.



De acuerdo a lo establecido en la Ley de Aviación Civil, es tu derecho recibir una compensación según las políticas de la… pic.twitter.com/B53eX3u4Ah — Profeco (@Profeco) December 23, 2025

Las aerolíneas deben publicar claramente sus políticas de compensación, mismas que se pueden consultar en su página web, en el portal de la Profeco-Políticas de aerolíneas profeco.gob.mx/politicasaviacion; en los mostradores de atención al cliente en aeropuertos, y también se puede revisar si cuenta con su contrato de adhesión registrado en Profeco, destaca el comunicado.

La Procuraduría subrayó que contar con información precisa a la hora de viajar es la mejor manera de proteger y garantizar un trato justo. Si no hay solución inmediata, se puede presentar queja ante la Profeco mediante sus canales institucionales: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, también en los correos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoría@profeco.gob.mx.

Módulos de atención

La institución recuerda también que cuenta con módulos de atención fija en los aeropuertos de la Ciudad de México, Tulum, Cancún, Santa Lucía (Felipe Ángeles), Toluca, Guanajuato, Tijuana, Monterrey y Guadalajara.