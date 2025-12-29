Coparmex: 2025 cierra con una economía estancada, inversión frenada e inseguridad fuera de control

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una economía prácticamente estancada, inversión paralizada por los altos niveles de incertidumbre y un clima institucional debilitado por la desconfianza y la inseguridad fueron los factores que marcaron el cierre de 2025, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Derivado de su análisis de cierre de año, la organización empresarial expuso que los datos económicos disponibles en México reflejan un crecimiento insuficiente, un menor dinamismo del empleo formal y una urgencia evidente de “reenfocar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas, reglas claras y condiciones básicas de seguridad para personas y empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas”.

“Este cierre confirma que el principal desafío no es financiero, sino la falta de certidumbre, Estado de Derecho y condiciones que generen confianza para invertir y generar empleo formal”, señaló el documento.

La Coparmex detalló que entre los puntos que generaron este rezago, destacan las reformas estructurales que incrementaron la incertidumbre institucional, particularmente en materia judicial, en la defensa de los derechos y en el debilitamiento de las instituciones electorales.

Estos cambios, de acuerdo con el análisis, introdujeron dudas adicionales sobre la protección jurídica de personas y empresas.

“El proceso electoral y, en consecuencia, la implementación de la reforma del Poder Judicial generaron alertas sobre la experiencia e independencia de jueces y la certeza jurídica”, se lee en el documento.

La Coparmex sostuvo que este conjunto de decisiones incrementa la percepción de riesgo, lo que se traduce en menor inversión y, como consecuencia, en un menor crecimiento económico.

A ello se suma que el debate público se concentró en disputas políticas, dejando en segundo plano la construcción de acuerdos de largo plazo en temas estratégicos como seguridad, Estado de Derecho, competitividad y desarrollo regional, lo que ha limitado el aprovechamiento del nearshoring como una palanca real de crecimiento.

Inseguridad

La Coparmex también destacó los resultados del Monitor de Seguridad de #DataCoparmex, donde se identifica que la inseguridad ya no es sólo un problema social, sino un factor que inhibe directamente el crecimiento económico y frena proyectos productivos.

“La extorsión alcanza niveles históricos, con 5 mil 887 víctimas durante el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento de 6.9%. En los datos más recientes, de enero a octubre, el delito continúa al alza, con un incremento adicional de 4.4%, siendo uno de los pocos que mantienen una tendencia creciente, y presenta una cifra negra cercana al 97%”, se lee en el documento.