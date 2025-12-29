Visitantes miran el modelo fabricado en China BYD ATTO 3 en la feria automotriz IAA en MÃºnich, Alemania, el 8 de septiembre de 2023. Foto: AP

CIUDAD DE MÃ‰XICO (France 24) .- Se espera que ambos grupos publiquen pronto sus cifras finales de 2025 y, en funciÃ³n de los datos de ventas en lo que va del aÃ±o, no hay casi ninguna posibilidad de que la firma dirigida por Elon Musk conserve su posiciÃ³n de liderazgo.

A finales de noviembre, BYD, con sede en Shenzhen y que tambiÃ©n fabrica vehÃ­culos hÃ­bridos, habÃ­a vendido 2.07 millones de vehÃ­culos elÃ©ctricos en lo que iba del aÃ±o.

Tesla, basada en Austin, Texas, habÃ­a vendido 1.22 millones hasta finales de septiembre.

Las cifras de septiembre de Tesla incluyeron un impulso puntual en las ventas, hasta casi medio millÃ³n de vehÃ­culos en un perÃ­odo de tres meses. Eso fue antes del fin crÃ©dito fiscal estadunidense para compradores de vehÃ­culos elÃ©ctricos, que terminÃ³ por una ley promovida por el presidente Donald Trump, escÃ©ptico del cambio climÃ¡tico.

Pero se espera que las ventas de Tesla caigan a 449 mil en el cuarto trimestre, segÃºn el consenso de anÃ¡lisis de FactSet.

Eso le darÃ­a a Tesla unos 1.65 millones de ventas en todo 2025, una caÃ­da del 7.7% y muy por debajo del nivel que BYD habÃ­a alcanzado a finales de noviembre.

Deutsche Bank, que proyecta solo 405 mil ventas de vehÃ­culos elÃ©ctricos de Tesla durante el cuarto trimestre, prevÃ© que las ventas de la compaÃ±Ã­a caigan en cerca de un tercio en NorteamÃ©rica y Europa, y en una dÃ©cima parte en China.

PerÃ­odo de transiciÃ³n

Los analistas de la industria seÃ±alan que tomarÃ¡ tiempo para que la demanda de vehÃ­culos elÃ©ctricos alcance un nivel de equilibrio en Estados Unidos tras la eliminaciÃ³n del crÃ©dito fiscal estadunidense de 7 mil 500 dÃ³lares, a finales de septiembre de 2025.

Incluso antes de eso, Tesla habÃ­a tenido dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo polÃ­tico de Musk, director ejecutivo de la empresa, al presidente Trump y a otros polÃ­ticos de extrema derecha.

Tesla tambiÃ©n enfrenta una creciente competencia en vehÃ­culos elÃ©ctricos no sÃ³lo de BYD, sino de otras compaÃ±Ã­as chinas y de gigantes europeos.

"Creemos que Tesla verÃ¡ cierta debilidad en las entregas" en el cuarto trimestre, dijo Dan Ives, de Wedbush Securities.

Unas 420 mil ventas serÃ­an "suficientes para mostrar una demanda estable", con Wall Street "enfocado con precisiÃ³n en el capÃ­tulo autÃ³nomo que comenzarÃ¡ en 2026", aÃ±adiÃ³ Ives, en referencia a los planes de Tesla de fabricar vehÃ­culos que pueden conducirse sin intervenciÃ³n humana.

AÃºn cuando ha crecido rÃ¡pidamente, BYD ha tenido desafÃ­os en su mercado local.

Con la rentabilidad en China lastrada por consumidores sensibles al precio, la empresa ha buscado reforzar su presencia en los mercados extranjeros.

BYD es "uno de los pioneros en establecer capacidad de producciÃ³n y cadenas de suministro en el extranjero para vehÃ­culos elÃ©ctricos", dijo a la AFP Jing Yang, directora de calificaciones corporativas para la regiÃ³n Asia-PacÃ­fico en Fitch Ratings.

"De cara al futuro, su diversificaciÃ³n geogrÃ¡fica probablemente le ayudarÃ¡ a navegar un entorno arancelario global cada vez mÃ¡s complicado", seÃ±alÃ³ Yang.

ConducciÃ³n autÃ³noma

Los rivales extranjeros de BYD han mostrado reparos ante los subsidios estatales chinos y otros apoyos pÃºblicos que han permitido a la compaÃ±Ã­a vender vehÃ­culos a bajo precio.

El predecesor de Trump, el demÃ³crata Joe Biden, impuso aranceles del 100% a las importaciones de vehÃ­culos elÃ©ctricos chinos que podrÃ­an incluso subir mÃ¡s con el actual presidente republicano.

Europa tambiÃ©n ha impuesto aranceles a las importaciones chinas, pero BYD estÃ¡ construyendo capacidad de fabricaciÃ³n en HungrÃ­a.

Si bien la posibilidad de que Tesla recupere su liderazgo global en vehÃ­culos elÃ©ctricos parece incierta, la empresa estadunidense tambiÃ©n podrÃ­a estar bien posicionada para crecer.

Para Michaeli, de TD Cowen, la tecnologÃ­a autÃ³noma desempeÃ±arÃ¡ un papel cada vez mÃ¡s importante para Tesla, con avances en sus ofertas de "conducciÃ³n completamente autÃ³noma" (FSD, por sus siglas en inglÃ©s), que podrÃ­an impulsar las ventas.

Si Tesla amplÃ­a con Ã©xito la capacidad del FSD, "eso deberÃ­a generar mÃ¡s demanda de sus vehÃ­culos", sostuvo Michaeli.

Musk ha dicho que la producciÃ³n del Cybercab, un modelo de robotaxi autÃ³nomo, comenzarÃ¡ en abril de 2026.

Tesla tambiÃ©n ha ofrecido versiones de menor precio de los Modelos 3 y Y que podrÃ­an impulsar las ventas.

