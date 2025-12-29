BYD
La empresa china BYD se encamina a superar a Tesla en ventas de vehÃculos elÃ©ctricos en 2025A finales de noviembre, BYD, con sede en Shenzhen, habÃa vendido 2.07 millones de vehÃculos elÃ©ctricos en lo que iba del aÃ±o. Tesla habÃa vendido 1.22 millones hasta finales de septiembre.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (France 24) .- Se espera que ambos grupos publiquen pronto sus cifras finales de 2025 y, en funciÃ³n de los datos de ventas en lo que va del aÃ±o, no hay casi ninguna posibilidad de que la firma dirigida por Elon Musk conserve su posiciÃ³n de liderazgo.
A finales de noviembre, BYD, con sede en Shenzhen y que tambiÃ©n fabrica vehÃculos hÃbridos, habÃa vendido 2.07 millones de vehÃculos elÃ©ctricos en lo que iba del aÃ±o.
Tesla, basada en Austin, Texas, habÃa vendido 1.22 millones hasta finales de septiembre.
Las cifras de septiembre de Tesla incluyeron un impulso puntual en las ventas, hasta casi medio millÃ³n de vehÃculos en un perÃodo de tres meses. Eso fue antes del fin crÃ©dito fiscal estadunidense para compradores de vehÃculos elÃ©ctricos, que terminÃ³ por una ley promovida por el presidente Donald Trump, escÃ©ptico del cambio climÃ¡tico.
Pero se espera que las ventas de Tesla caigan a 449 mil en el cuarto trimestre, segÃºn el consenso de anÃ¡lisis de FactSet.
Eso le darÃa a Tesla unos 1.65 millones de ventas en todo 2025, una caÃda del 7.7% y muy por debajo del nivel que BYD habÃa alcanzado a finales de noviembre.
Deutsche Bank, que proyecta solo 405 mil ventas de vehÃculos elÃ©ctricos de Tesla durante el cuarto trimestre, prevÃ© que las ventas de la compaÃ±Ãa caigan en cerca de un tercio en NorteamÃ©rica y Europa, y en una dÃ©cima parte en China.
PerÃodo de transiciÃ³n
Los analistas de la industria seÃ±alan que tomarÃ¡ tiempo para que la demanda de vehÃculos elÃ©ctricos alcance un nivel de equilibrio en Estados Unidos tras la eliminaciÃ³n del crÃ©dito fiscal estadunidense de 7 mil 500 dÃ³lares, a finales de septiembre de 2025.
Incluso antes de eso, Tesla habÃa tenido dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo polÃtico de Musk, director ejecutivo de la empresa, al presidente Trump y a otros polÃticos de extrema derecha.
Tesla tambiÃ©n enfrenta una creciente competencia en vehÃculos elÃ©ctricos no sÃ³lo de BYD, sino de otras compaÃ±Ãas chinas y de gigantes europeos.
"Creemos que Tesla verÃ¡ cierta debilidad en las entregas" en el cuarto trimestre, dijo Dan Ives, de Wedbush Securities.
Unas 420 mil ventas serÃan "suficientes para mostrar una demanda estable", con Wall Street "enfocado con precisiÃ³n en el capÃtulo autÃ³nomo que comenzarÃ¡ en 2026", aÃ±adiÃ³ Ives, en referencia a los planes de Tesla de fabricar vehÃculos que pueden conducirse sin intervenciÃ³n humana.
AÃºn cuando ha crecido rÃ¡pidamente, BYD ha tenido desafÃos en su mercado local.
Con la rentabilidad en China lastrada por consumidores sensibles al precio, la empresa ha buscado reforzar su presencia en los mercados extranjeros.
BYD es "uno de los pioneros en establecer capacidad de producciÃ³n y cadenas de suministro en el extranjero para vehÃculos elÃ©ctricos", dijo a la AFP Jing Yang, directora de calificaciones corporativas para la regiÃ³n Asia-PacÃfico en Fitch Ratings.
"De cara al futuro, su diversificaciÃ³n geogrÃ¡fica probablemente le ayudarÃ¡ a navegar un entorno arancelario global cada vez mÃ¡s complicado", seÃ±alÃ³ Yang.
ConducciÃ³n autÃ³noma
Los rivales extranjeros de BYD han mostrado reparos ante los subsidios estatales chinos y otros apoyos pÃºblicos que han permitido a la compaÃ±Ãa vender vehÃculos a bajo precio.
El predecesor de Trump, el demÃ³crata Joe Biden, impuso aranceles del 100% a las importaciones de vehÃculos elÃ©ctricos chinos que podrÃan incluso subir mÃ¡s con el actual presidente republicano.
Europa tambiÃ©n ha impuesto aranceles a las importaciones chinas, pero BYD estÃ¡ construyendo capacidad de fabricaciÃ³n en HungrÃa.
Si bien la posibilidad de que Tesla recupere su liderazgo global en vehÃculos elÃ©ctricos parece incierta, la empresa estadunidense tambiÃ©n podrÃa estar bien posicionada para crecer.
Para Michaeli, de TD Cowen, la tecnologÃa autÃ³noma desempeÃ±arÃ¡ un papel cada vez mÃ¡s importante para Tesla, con avances en sus ofertas de "conducciÃ³n completamente autÃ³noma" (FSD, por sus siglas en inglÃ©s), que podrÃan impulsar las ventas.
Si Tesla amplÃa con Ã©xito la capacidad del FSD, "eso deberÃa generar mÃ¡s demanda de sus vehÃculos", sostuvo Michaeli.
Musk ha dicho que la producciÃ³n del Cybercab, un modelo de robotaxi autÃ³nomo, comenzarÃ¡ en abril de 2026.
Tesla tambiÃ©n ha ofrecido versiones de menor precio de los Modelos 3 y Y que podrÃan impulsar las ventas.
Autor: AFP