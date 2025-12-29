Peso comienza la semana con pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 30 de diciembre, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.12 por ciento, al cotizar alrededor de 17.93 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio operó con un mínimo de 17.88 pesos por dólar y un máximo de 17.93 pesos por billete verde.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, el dólar avanza ante la expectativa de la publicación de información económica relevante, particularmente en la Unión Americana.

Entre los datos más relevantes, en Estados Unidos se darán a conocer las ventas de casas pendientes correspondientes a noviembre, así como el indicador de actividad manufacturera de la Fed de Dallas para diciembre.

Además, el martes también se publicará el indicador de servicios de la Fed de Dallas, correspondiente a diciembre, junto con las minutas de política monetaria de la Reserva Federal, relativas al anuncio realizado el 10 de diciembre.

“El mercado tomará en cuenta las minutas para evaluar la probabilidad de que el 29 de enero continúen los recortes de la tasa de interés”, señaló el área de análisis.

México y sus indicadores

En el ámbito local, México también aporta referencias relevantes para el mercado.

Destaca que este martes 30 se publicarán las estadísticas de finanzas públicas correspondientes a noviembre.

Además, el viernes 2 de enero se darán a conocer las remesas de noviembre.