Banamex insiste en efectos “adversos” por alza al salario mínimo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para Banamex, el aumento de 13% al salario mínimo previsto para 2026 traerá efectos adversos en el mercado laboral.

De acuerdo con un análisis económico publicado la tarde de este 3 de diciembre, los incrementos al salario mínimo elevan la carga de costos para las empresas, desincentivan la creación de empleos formales y presionan los precios finales que llegan a los consumidores.

Esto, a su vez, afirmó, puede incidir negativamente en la pobreza y generar “efectos contrarios a los deseados”.

La crítica central apunta a los “fuertes incrementos acumulados” de los últimos años. El banco no menciona directamente a los gobiernos de Morena, pero subraya que esta tendencia se observa desde 2019.

“A lo anterior se agrega que, luego de varios años de incrementos consecutivos significativos al salario mínimo, se vuelve cada vez más complicado para las empresas absorber los incrementos adicionales”, se lee en el documento.

Banamex expuso que las políticas laborales recientes “han mejorado las condiciones de los trabajadores (recuperación del SM, outsourcing, reparto de utilidades, aportaciones a pensiones, vacaciones)”, pero sostiene que también se está acercando el límite para evitar efectos adversos en términos de empleo formal, viabilidad de PYMES y presiones de precios.

Por ello, señaló que los riesgos inflacionarios derivados de los incrementos salariales van en aumento.

“En cuanto a la inflación, aunque el impacto depende de diversos factores como la productividad, la estructura de costos y la capacidad de las empresas para absorber los aumentos”, precisa el documento.

Mayor de lo anticipado

Banamex expone que el alza de 13% acordada para 2026 resultó ligeramente mayor a lo previsto.

Pese a ello, reconoce que su “escenario de inflación para 2026 no cambia, aunque aumentan los riesgos”.

“Se ha dado continuidad a una política de recuperación del salario mínimo, y se tiene como meta llevarlo en 2030 a un monto equivalente a 2.5 canastas básicas, lo que implicaría aumentos de entre 10-13% por año”, indicó el reporte.