Dólar se debilita por incertidumbre en la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 3 de diciembre el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.16 por ciento, cotizando alrededor de 18.26 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.28 y un mínimo de 18.24 pesos por billete verde.

La apreciación del peso avanza en paralelo al debilitamiento del dólar.

Según el área de análisis de Banco Base, este comportamiento responde a la especulación de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el próximo 10 de diciembre, ya que el mercado “asigna una probabilidad de recorte del 98%”.

La presión sobre el dólar también está asociada a las expectativas de que la Fed podría inclinarse por nuevos recortes en 2026.

A ello se suma la declaración de Donald Trump, quien señaló que, “en principio”, su asesor económico Kevin Hassett ocupará la presidencia de la Reserva Federal una vez que Jerome Powell concluya su periodo en mayo del siguiente año.

“La nominación oficial será a comienzos del 2026 pero, señalar a Hassett como probable sucesor podría restar peso a los comentarios de Jerome Powell durante los últimos meses de su mandato, y darles relevancia a los comentarios de Hassett.

Anteriormente Kevin Hassett se ha pronunciado a favor de recortar la tasa de interés”, explicó Banco Base.