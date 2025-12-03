Sheinbaum anuncia la creación del Consejo para la Promoción de Inversiones

La reunión de la mandataria y empresarios. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un esfuerzo por reactivar la economía nacional y atraer mayor capital privado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la creación del Consejo para la Promoción de Inversiones, un órgano que operará en coordinación con el Plan México.

El anuncio se dio tras una reunión en Palacio Nacional con un selecto grupo de líderes empresariales, donde se acordó establecer grupos de trabajo y realizar encuentros periódicos para agilizar proyectos estratégicos.

Entre los 18 integrantes del consejo aparecen figuras prominentes como Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez (Televisa), Alfonso de Angoitia (Televisa), Alejandro Baillères (Grupo Bal) y Carlos Hank González (Banorte).

Además están Juan Pablo del Valle (Orbia), José Antonio Chedraui (Grupo Chedraui), Guadalupe de la Vega (Azteca Banco), Laura Díez Barroso (Grupo Aeroméxico) y Francisco Cervantes (presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE).

La coordinación estará a cargo de Altagracia Gómez Sierra, asesora económica cercana a la presidenta.

Sheinbaum enfatizó la importancia de “abrir más espacios de diálogo” para sumar voces del sector privado y generar certidumbre, destacando que el consejo no solo promoverá inversiones, sino que también fortalecerá la comunicación entre el gobierno y los empresarios.

La iniciativa surge en un contexto económico desafiante, con pronósticos de crecimiento bajo para 2025 –como el 0.3% estimado por el Banco de México– y un estancamiento en la inversión privada, la industria y el empleo formal.

El gobierno federal aspira a captar hasta 45 mil millones de dólares en inversiones para finales del próximo año, impulsado por la relocalización de empresas (nearshoring) y la colaboración público-privada.