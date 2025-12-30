Con Sheinbaum creció más rápido la deuda del país que en el arranque de gobierno de AMLO: SHCP. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la presidenta Claudia Sheinbaum, el endeudamiento del país creció más, y más rápido, que en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el último informe mensual de Hacienda, correspondiente a noviembre de 2025, entre octubre de 2024, cuando Sheinbaum asumió la Presidencia de la República, y noviembre de este año, el saldo de la deuda del país pasó de 16.803 billones de pesos a 18.261 billones de pesos.

El aumento fue de 1.458 billones de pesos en poco más de un año. Medido en términos nominales, esto equivale a un crecimiento de 8.68% del saldo de la deuda.

En contraste, durante el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la dinámica de la deuda federal fue mucho más moderada.

De acuerdo con los mismos registros de Hacienda, entre diciembre de 2018, cuando tomó posesión del cargo, y noviembre de 2019, el saldo pasó de 10.551 billones de pesos a 10.754 billones de pesos.

Esto representó un incremento de apenas 0.203 billones de pesos en ese primer año de gobierno; es decir, ese aumento inicial bajo la administración de López Obrador se tradujo en un crecimiento nominal de 1.92%, muy por debajo del observado en el primer tramo del gobierno de Sheinbaum.