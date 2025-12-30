México sube aranceles a productos chinos y asiáticos en plena presión del gobierno de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de reclamos por un posible encarecimiento de los precios en México y de señalamientos de que la medida busca conciliar con el gobierno de Donald Trump, este jueves 1 de enero entrará en vigor el Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. La disposición contempla un aumento de aranceles a productos que provienen de Asia, particularmente de China.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto abarca mil 463 fracciones arancelarias correspondientes a mercancías de múltiples industrias.

Entre los sectores involucrados se encuentran el automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

La medida aplica específicamente a productos provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo comercial internacional, lo que impacta de manera directa a las importaciones asiáticas.

Al respecto, la Secretaría de Economía señaló que esta modificación arancelaria tiene como objetivo central salvaguardar cerca de 350 mil empleos en el país, particularmente en sectores considerados sensibles como el calzado, los textiles, el vestido, el acero y la industria automotriz.

El ajuste busca frenar prácticas de competencia desleal y dar mayor margen de maniobra a la producción nacional frente a mercancías importadas a bajo costo.

“Así como contribuir a la reindustrialización soberana, sostenible e incluyente en sectores estratégicos de la economía mexicana que permitirá consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico que fortalezca la competitividad interna de nuestro país, corrigiendo distorsiones comerciales y la alta dependencia de importaciones”, señaló la dependencia este 30 de diciembre.

Plan México

La Secretaría de Economía insistió en que la política arancelaria está directamente vinculada con el Plan México, cuyo objetivo es elevar en 15% el contenido nacional dentro de las cadenas productivas.

Esto implica producir cada vez más insumos en el país, sustituir importaciones por manufactura local, reforzar el programa Hecho en México y elevar la inversión nacional hasta alcanzar el 28% del Producto Interno Bruto (PIB), como parte de una estrategia de fortalecimiento industrial de largo plazo.

Con la aplicación de estos aranceles, el gobierno federal pretende generar 1.5 millones de empleos adicionales y lograr que el consumo nacional se abastezca cada vez más de proveeduría proveniente de empresas grandes, pequeñas y medianas instaladas en México.