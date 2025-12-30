Peso gana ante el dólar mientras se esperan minutas de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 30 de diciembre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.10%, cotizando alrededor de 17.96 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió dentro de un rango estrecho, al tocar un máximo de 17.99 y un mínimo de 17.95 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el tipo de cambio se mantiene estable principalmente por la baja liquidez del mercado y la ausencia de datos económicos de alto impacto.

A pesar de este entorno de calma, la atención del mercado se concentra en la publicación de las minutas de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal correspondiente al 10 de diciembre.

“Será relevante observar la perspectiva económica de los participantes para el 2026 y los recortes esperados para ese año”, señaló Banco Base.

El énfasis está puesto en cómo los miembros de la Fed evalúan la evolución de la inflación y el crecimiento económico.

Cabe recordar que, según la gráfica de dot-plot publicada el 10 de diciembre, la mediana de las expectativas apunta únicamente a un recorte en la tasa de interés para el siguiente año.

No obstante, el mismo gráfico revela que existe al menos un participante que anticipa recortes acumulados de hasta 150 puntos base, mientras que siete integrantes consideran que no habría ningún recorte durante el año.