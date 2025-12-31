Bulgaria se convertirá en el país número 21 en adoptar el euro como moneda oficial

SOFÍA, Bulgaria (AP).- El día de Año Nuevo, Bulgaria se convirtió en el vigesimoprimer país en unirse a la unión monetaria del euro, profundizando su integración en la Unión Europea. Sin embargo, este hito histórico llega en medio de la inestabilidad política y el escepticismo ciudadano, alimentado por el temor al aumento de precios.

Quienes apoyan la transición del lev al euro, la antigua moneda, elogian la medida como uno de los mayores logros desde la transición de 1989 de una economía de estilo soviético a la democracia y el libre mercado. Esperan que aumente el atractivo del país para los inversores y fortalezca su orientación hacia la Europa Occidental, más rica.

Pero mucha gente está inquieta en un país donde la corrupción abunda y la confianza en las autoridades es baja. Un temor es que los comerciantes redondeen los precios al alza o aprovechen el cambio para agravar la inflación, en un momento en que esta ha repuntado al 3,7%.

Una encuesta del Eurobarómetro de la UE realizada en marzo mostró que el 53 % de las 1017 personas encuestadas se oponía a unirse a la eurozona, mientras que el 45 % estaba a favor. Otra encuesta del Eurobarómetro, realizada entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre con una muestra similar, mostró que aproximadamente la mitad de los búlgaros se oponían a la moneda única, mientras que el 42 % estaba a favor. El margen de error fue de aproximadamente ±3,1 puntos porcentuales en la encuesta de marzo.

Algunos acogen con satisfacción el euro, otros se muestran cautelosos

El gobierno completó con éxito el proceso de adopción del euro, reduciendo la inflación al 2.7 % a principios de este año para cumplir con las normas de la UE y obtener la aprobación de sus líderes. Sin embargo, tras superar este obstáculo, se abrió un nuevo capítulo de caos político. El gobierno dimitió tras menos de un año en el cargo en medio de protestas anticorrupción en todo el país . Esto dejó al país sin un presupuesto regular para el próximo año y está obstaculizando los planes para reformas estructurales largamente esperadas y las decisiones sobre el uso de los fondos de apoyo de la UE. Se espera la celebración de nuevas elecciones —las octavas en cinco años— la próxima primavera.

Nevelin Petrov, de 64 años, expresó su satisfacción por el euro. «Bulgaria es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, y su legítimo lugar está junto a las demás naciones europeas desarrolladas y democráticas», afirmó. «Estoy convencido de que la adopción del euro contribuirá a la prosperidad a largo plazo de nuestro país», añadió.

Otros, como Darina Vitova, que regenta un salón de pedicura en Sofía, dijeron que las cosas iban demasiado rápido, aunque acogieron con satisfacción el cambio "en principio".

“El nivel de vida y los ingresos en nuestro país distan mucho de los de los países europeos más ricos, mientras que los precios están subiendo y la vida para la persona promedio se volverá más difícil”, dijo. Reconoce que, al ir a las playas de la vecina Grecia, será más conveniente pagar con el mismo dinero que usa en casa.

Bulgaria, con sus 6.4 millones de habitantes, es uno de los países más pobres de la Unión Europea de 27 países. El salario mensual medio es de mil 300 euros (mil 530 dólares).

Los países que se incorporan a la UE se comprometen con el euro, pero la adhesión efectiva puede llevar años y algunos miembros no tienen prisa. Polonia, en particular, ha experimentado un fuerte crecimiento económico desde su incorporación a la UE en 2004 sin adoptar el euro.

Los políticos prorrusos han avivado el descontento

Quienes se oponen a la adhesión han alimentado el temor de que los cambios supuestamente conduzcan a mayor pobreza y pérdida de la identidad nacional. Las redes sociales han difundido desinformación, como afirmaciones falsas de que el euro podría conllevar la confiscación de cuentas bancarias. Grupos nacionalistas y prorrusos se aprovechan de estos temores.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha declarado que los países han experimentado un ligero aumento transitorio de precios, del 0.2 % al 0.4 %, justo después de la adhesión. Los aumentos de precios pueden ser más aparentes que reales, ya que las cafeterías y peluquerías podrían posponer la impresión de nuevos menús y listas de precios antes del cambio, de modo que los aumentos solo se retrasan, no son causados ??por el euro.

Las manifestaciones antieuro de mayo y septiembre fueron organizadas por el partido prorruso Vazrazhdane, pero fueron de menor magnitud que las protestas masivas que derrocaron al gobierno. Si bien las protestas antieuro contaron con el apoyo de la población mayor, debido a la ansiedad económica, las protestas masivas que derrocaron al gobierno parecieron representar a un electorado más joven, harto de la corrupción y deseoso de integrarse con Europa.

Un analista afirma que la adopción del euro es una ventaja estratégica

La desinformación antieuro difundida por políticos prorrusos y las redes sociales tiene como objetivo “reducir el apoyo a la Unión Europea, la OTAN y Ucrania”, dijo Dimitar Keranov, coordinador del programa para involucrar a Europa Central en el German Marshall Fund en Berlín.

La integración europea de Bulgaria “no conviene en absoluto a los intereses de Moscú, así que, si de alguna manera puede polarizar la sociedad y debilitar el apoyo a la Unión Europea, eso es lo que intenta lograr”, dijo.

La adopción del euro es otra forma de combatir la influencia rusa, dijo: “Cuanto más avanza Bulgaria en su integración europea, más difícil resulta para Rusia influir en el país”.

Petar Ganev, analista del Instituto de Economía de Mercado con sede en Sofía, dice que la dimisión del gobierno saliente ha enviado una señal de incertidumbre a los inversores extranjeros.

"En lugar de aprovechar la adopción del euro como una señal fuerte y positiva para la comunidad internacional (inversores, tenedores de deuda y aquellos que invierten en activos y actividad económica búlgaros), corremos el riesgo de enviar el mensaje opuesto", dijo Ganev en una entrevista con Associated Press.

Ganev cree que la pertenencia a la eurozona debería considerarse una oportunidad, un mecanismo adicional para abordar la corrupción y el estado de derecho, aunque por sí sola no puede resolver el ciclo crónico de elecciones, fragmentación política e inestabilidad de Bulgaria.

El impacto económico puede ser leve

Los economistas locales creen que la adhesión al euro no traerá cambios drásticos a la economía búlgara. Esto se debe a que el lev está vinculado al euro por ley desde 1999, a un tipo de cambio fijo de 1 lev por cada 51 céntimos de euro.

El lev y el euro se utilizarán de forma dual para pagos en efectivo durante todo el mes de enero, pero la gente recibirá únicamente euros de cambio.