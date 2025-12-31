El superpeso hace historia: 2025 fue su mejor año desde 1994

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 2025 significó el mejor año en la historia para el peso mexicano. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró el año en 18.00 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 13.79% frente a la divisa de Estados Unidos.

Esta apreciación fue, además, la mayor variación anual frente al dólar desde 1994, año en el que se instauró el Régimen de Libre Flotación en México. Desde entonces, el peso no había registrado un avance de esta magnitud.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, antes de 2025 los mejores años para el peso mexicano habían sido relativamente más moderados.

Uno de ellos fue 2022, cuando la moneda se apreció 5.01%, impulsada por la acumulación de posiciones especulativas a favor del peso “y por la adopción de una postura monetaria restrictiva por parte del Banco de México”.

Otro año destacado fue 2017, con una apreciación de 5.15%, explicada principalmente por una corrección del tipo de cambio durante el primer año de la administración de Donald Trump.

El análisis también identifica a 2010 como otro año relevante, con una apreciación de 5.74%, en un momento en el que el peso mexicano continuaba recuperándose de la fuerte caída de 25.46% registrada en 2008, cuando estalló la crisis financiera originada en Estados Unidos y que tuvo efectos severos sobre los mercados globales.

En 2012, el peso avanzó 7.77%, como resultado de una corrección a la depreciación de 12.93% observada en 2011, año marcado por la crisis de los altos déficits fiscales en Europa.

En 2023 el peso se apreció 12.96%, en gran medida porque el Banco de México mantuvo una postura monetaria restrictiva durante un periodo prolongado. Esta estrategia permitió que continuaran acumulándose posiciones especulativas a favor del peso mexicano, anticipando un diferencial de tasas atractivo frente a otras economías.