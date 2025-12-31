Peso gana en la última sesión del año

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la última sesión del año cotizando alrededor de 17.98 pesos por dólar, con una apreciación de 0.08 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango estrecho, al tocar un máximo de 18.01 y un mínimo de 17.95 pesos por billete verde.

La apreciación del peso ocurre a la par de un retroceso del dólar estadunidense.

De hecho, el dólar se mantiene débil debido a que el mercado continúa especulando que la Reserva Federal podría seguir recortando la tasa de interés en 2026.

Esta expectativa se reforzó luego de que las minutas de política monetaria publicadas recientemente señalaran que la mayoría de los participantes del Comité Federal de Mercado Abierto considera apropiado realizar más recortes en la tasa, siempre y cuando la inflación mantenga una tendencia a la baja, explicó el área de análisis de Banco Base.

“Las minutas también recordaron que la Reserva Federal inició un programa de compra de valores del Tesoro con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento del mercado financiero”, sostuvo la institución.

Lo anterior consiste en la compra mensual de 40 mil millones de dólares en instrumentos del Tesoro, por un periodo indeterminado.

Estas adquisiciones equivalen a inyecciones directas de liquidez al sistema financiero, lo que incrementa la oferta de dólares en el mercado y, en consecuencia, tiende a debilitar al dólar, explicó Banco Base.