Ebrard asegura que “no hay señales” de que el T-MEC vaya a extinguirse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no existen señales de que el T-MEC vaya a extinguirse, como lo planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la inauguración del STS Forum en Morelos, Ebrard señaló que durante las consultas realizadas en México, Estados Unidos y Canadá, la tendencia fue de votar a favor de mantener el acuerdo comercial que sostiene la integración de América del Norte.

“El 90% de las ponencias que se presentaron son de que se mantenga el tratado. No se encontró a nadie que diga que no quiere que se mantenga el tratado”, expuso.

A horas de que la presidenta se reúna por primera vez en territorio estadunidense con Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el excanciller mexicano insistió en que sí hubo sectores que solicitaron ajustes al acuerdo, pero no su eliminación.

Entre ellos mencionó a los agricultores, quienes señalaron que “no se vale como está, pero hay que seguir con el tratado”.

“Diría que hay un consenso con respecto a lo que va a continuar”, comentó.

Otro punto común detectado, dijo, provino del sector privado y laboral de los tres países, y es la percepción de que los aranceles de Trump van en contra del espíritu y del funcionamiento del propio tratado.

Además, agregó que también se ha puesto sobre la mesa una serie de aspectos que México debe mejorar para fortalecer su posición en el T-MEC.

“El sector comercio tiene más apertura, el sector productivo tiene más proteccionismo y así sucesivamente. Pero eso es en donde estamos ahorita”, señaló.

Ebrard añadió que en su última reunión con interlocutores en Washington, la cual ocurrió hace apenas unos días, se observó una ruta encaminada hacia la continuidad del acuerdo.

“Entonces, yo diría, mi última conversación fue hace unos días, semana pasada, con mis interlocutores en Washington y yo veo que vamos en camino a la reacción del tratado. Ahora, es el incidente en el que puede decidir lo que tu país va a hacer, pero te digo al día de hoy”, dijo.