El peso avanza mientras EU registra su peor ola de despidos desde la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 4 de diciembre el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.12%, cotizando alrededor de 18.26 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.30 y un mínimo de 18.2540 pesos por billete verde.

Según el área de análisis de Banco Base, el dólar continúa debilitándose frente a la información más reciente del mercado laboral estadunidense.

No todos los datos del mercado laboral fueron positivos. La empresa Challenger, Gray & Christmas anunció que hubo 71 mil 231 despidos en noviembre, mostrando un crecimiento de 23.5% respecto a noviembre del año pasado”, señaló Banco Base.

Con este desempeño, en el acumulado del año se han anunciado 1.17 millones de despidos, lo que representa un aumento de 54% frente a los primeros 11 meses del año pasado y constituye la cifra más alta desde 2020, cuando inició la pandemia.

Las principales razones detrás de estos recortes fueron reestructuraciones, cierres empresariales y condiciones económicas adversas.

A este panorama se suma la expectativa de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés próximamente.

Además, Banco Base destacó que Donald Trump elegirá al actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, para ocupar la dirección del Consejo Económico Nacional, en caso de que Kevin Hassett, el actual director económico, sea finalmente designado como nuevo presidente de la Reserva Federal.

“Con esto, Bessent se encargaría de ambos puestos”, expuso Banco Base.