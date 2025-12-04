Los hombres más ricos de México respaldan a Sheinbaum ante su reunión con Trump

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudia Sheinbaum y Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los hombres más ricos del país dieron el espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes de su encuentro de este 5 de diciembre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en los últimos días que quiere darle fin al T-MEC.

Tras la reunión privada con la mandataria en el Museo Kaluz, el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, afirmó que el encuentro fue positivo, pues permitió revisar tanto las oportunidades de crecimiento económico como los factores que hoy están frenando su despliegue.

“Hablamos del potencial que tiene el país, de todo lo que tenemos que hacer en conjunto con la iniciativa privada y el gobierno para que este país despegue. Es una reunión muy productiva, muy positiva”, dijo en entrevista con medios el dueño de Orbia.

Además, subrayó que el sector privado mexicano no está nervioso frente al viaje de Sheinbaum a Estados Unidos y ve con buenos ojos que se reúna con los mandatarios de Norteamérica, en donde incluso se asegurará la continuación del tratado.

“No va a pasar nada”, dijo.

Por su parte, el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, expuso que, aunque la visita de Sheinbaum a Estados Unidos se realiza por motivos vinculados al Mundial 2026, está seguro de que se abordará el tema del T-MEC, en un momento en que el presidente Trump ha puesto en duda la continuidad del acuerdo.

En el mismo sentido, el empresario Claudio X. González Laporte indicó que el sector privado presentó diversas propuestas para acelerar el crecimiento económico y que, de hecho, la presidenta las recibió con apertura, además ella les presentó los avances regulatorios y de seguridad.

“Vimos a la presidenta con mucha calidad de respuesta y ganas de verdaderamente lograr un crecimiento incluyente y con beneficios para todos”, dijo.

La coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, detalló que fueron seis las propuestas presentadas y también los proyectos de inversión que el sector privado mexicano planea ejecutar en 2026, esto en el marco del T-MEC.