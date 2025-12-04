Sectores privados de México, EU y Canadá piden mantener vigente el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Donald Trump puso sobre la mesa la posibilidad de darle punto final al T-MEC, organismos y asociaciones empresariales de México, Estados Unidos y Canadá pidieron que se haga todo lo posible por mantener vigente el acuerdo comercial para América del Norte.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de los Estados Unidos y el Business Council of Canada, extinguir este tratado traería consecuencias económicas graves para la región.

Por ello, “instaron” a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC.

“Preservar esta alianza trilateral esencial, profundizar la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer el trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC, reforzaría la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá”, señalaron.

Aseguraron que, desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, se ha impulsado el crecimiento, además de haberse logrado la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad en los tres países.

Subrayaron que “durante décadas, el comercio y la integración de cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos para” los tres países, por lo que desmantelar el acuerdo representaría un retroceso histórico.

El pasado 25 de noviembre, Proceso detalló que existe el riesgo de que el tratado se extinga, según un análisis de la International Chamber of Commerce (ICC) México.

Al respecto, el presidente del organismo, Claus Von Wobeser, explicó que realizaron un estudio sobre la situación del país frente a la revisión del nuevo TLCAN, en donde sí se prevé un escenario en el que Estados Unidos quiera darle fin.

Participación

Sin embargo, ante la incertidumbre, la Oficina de Representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que en la capital estadounidense participó en las audiencias públicas convocadas por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la operación del T-MEC.

“La celebración de esta audiencia marca la conclusión del proceso de consulta pública en EU, preparatorio a la revisión del acuerdo”, señaló el organismo empresarial.

Para el CCE, la presencia del sector privado mexicano es clave para defender la continuidad del tratado.

El pasado 31 de octubre, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, envió documentos al USTR planteando los puntos de vista del sector privado mexicano con miras a la revisión del T-MEC.

En la carta, subrayó que México es el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos. De enero a agosto de 2025, México importó bienes con un valor de 226 miles de millones de dólares, equivalentes al 16% del total de las exportaciones estadounidenses.

También recordó que México es el primer mercado para las exportaciones de 24 industrias estadunidenses, entre ellas carne y ganado, lácteos, granos, azúcar, petróleo, químicos, plástico, textiles y autopartes.