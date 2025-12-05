Mundial 2026 podría generar en México derrama superior a 65 mil millones de pesos: Concanaco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 “envía un mensaje de unidad, certidumbre y confianza”.

Por medio de un posicionamiento, la organización empresarial señaló que la asistencia de la mandataria confirma el interés del gobierno federal en impulsar beneficios económicos asociados al evento deportivo.

“Es una causa nacional que trasciende los colores y une a las familias, a las empresas y a las comunidades en torno al deporte, al turismo y a la reactivación económica”, expuso.

De acuerdo con las estimaciones de la confederación, el Mundial 2026 podría generar en México una derrama superior a 65 mil millones de pesos, más de 3 mil millones de dólares y al menos 12 mil empleos temporales.

Estos beneficios, explicó, se verían impulsados por la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes y por los 13 partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para que la derrama económica llegue a las colonias, barrios, corredores turísticos y centros históricos de todo el país. La presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo marca el arranque”, dijo el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano.

Mesa de trabajo y plan de derrama económica

La Concanaco Servytur informó que instalará una mesa de trabajo nacional con las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes mundialistas, incluyendo así a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; así como con los centros de entrenamiento ubicados en Puebla, Torreón, Querétaro, Pachuca, Cancún, Toluca y Tijuana.

El objetivo será coordinar acciones en capacitación, digitalización, promoción turística y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que participarán en la experiencia mundialista en México.