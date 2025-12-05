Netflix compra Warner Bros por 82 mil 700 millones de dólares

MADRID (EUROPA PRESS) -La plataforma de streaming Netflix ha llegado a un acuerdo definitiv" para adquirir Warner Bros, incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, con un valor empresarial de aproximadamente 82 mil 700 millones que, sin incluir la deuda, asciende a un valor patrimonial de 72 mil millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses, después de que se produzca la separación previamente anunciada de Discovery Global en una nueva empresa cotizada, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Netflix abonará 27.75 dólares en efectivo y acciones por cada título de WBD, lo que implica una prima del 13% sobre el valor marcado al cierre de la sesión del jueves, incluyendo el pago de 23.25 dólares en efectivo y 4 mil 501 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada acción común de WBD en circulación al cierre de la transacción.

La adquisición fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD. Además de a la finalización de la separación de Discovery Global, el cierre de la compra está sujeto a las autorizaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales.

Netflix prevé lograr mediante la combinación un ahorro de costes de al menos 2 mil a 3 mil millones de dólares (1.715 y 2.570 millones de euros) anuales para el tercer año y prevé que aumente las ganancias por acción para el segundo año.

De este modo, Netflix se acaba imponiendo a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav, que lanzó el pasado mes de octubre un proceso competitivo de licitación por sus activos.

El pasado mes de junio, WBD anunció sus planes de separar sus divisiones de Streaming & Studios y Canales Globales en dos empresas independientes cotizadas. En este sentido, Discovery Global, incluirá marcas de televisión como CNN, TNT Sports en EEUU y Discovery, así como canales de televisión abierta en Europa y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report.

"Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros, desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como 'Harry Potter', con títulos que definen la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'El Juego del Calamar', podremos hacerlo aún mejor", declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

"El anuncio de hoy une a dos de las compañías que cuentan historias más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan", apuntó David Zaslav, presidente y consejero delegado de Warner Bros. Discovery. "Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes para las próximas generaciones", añadió.

Según Netflix, la combinación ofrecerá más opciones, más oportunidades y más valor, y ha defendido el carácter complementario de la oferta de HBO y HBO Max para los consumidores, por lo que Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros, incluyendo los estrenos de películas en cines.

Asimismo, la plataforma sostiene que la incorporación de los catálogos de cine y televisión de Warner Bros, junto con la programación de HBO y HBO Max, Netflix podrá optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido.

"Esta adquisición mejorará las capacidades de los estudios de Netflix, lo que permitirá a la compañía expandir significativamente la capacidad de producción en EU y continuar incrementando la inversión en contenido original a largo plazo, lo que generará empleos y fortalecerá la industria del entretenimiento", añade.