Peso se beneficia por debilitamiento del dólar en el marco del sorteo del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 5 de diciembre el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.27 por ciento, cotizando alrededor de 18.18 pesos por dólar, de acuerdo con Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.24 y un mínimo de 18.17 pesos por billete verde.

La apreciación del peso avanza en paralelo al debilitamiento del dólar estadunidense, debido a que el mercado continúa especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el próximo miércoles 10 de diciembre, señaló el área de análisis de Banco Base.

“Además, esta mañana el asesor económico de la Casa Blanca y probable nominado como próximo presidente de la Reserva Federal, Kevin Hasset, comentó que el impacto del cierre del gobierno sobre la economía será mayor a lo esperado anteriormente, por lo que es necesario que la Fed recorte la tasa de forma cautelosa”, expuso el análisis.

Optimismo

No obstante, parte del avance del peso también responde al optimismo generado por el encuentro programado para hoy entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del sorteo del Mundial de Futbol 2026, sostuvo Banco Base.

El evento está previsto para las 11:00 horas del Centro de México y se espera una breve reunión entre ambos mandatarios.

También participará el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Anteriormente las noticias sobre conversaciones entre Trump y Sheinbaum han estado acompañadas de comentarios positivos de Trump y acuerdos para aplazar la imposición de aranceles, con efectos positivos sobre la cotización del peso frente al dólar”, señaló.