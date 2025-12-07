¿Cómo evitar estafas en la venta de autos seminuevos? Esto recomiendan Profeco y Kavak

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con la firma Kavak, emitió recomendaciones para evitar estafas o fraudes si se decide usar el aguinaldo para comprar un auto seminuevo.

De acuerdo con datos de la empresa de compraventa de vehículos, hasta 40% de las transacciones entre particulares presenta algún tipo de irregularidad o riesgo de estafa. Estos problemas, se indicó en un comunicado, van desde documentos falsificados y adeudos ocultos hasta la clonación de vehículos.

Además de los riesgos tradicionales, como los cheques sin fondo, las transferencias falsas o los asaltos en las citas para la compra, se han detectado nuevas formas de estafas, especialmente a través de internet, señaló la dependencia.

Fraudes por internet

Uno de los métodos más comunes se da en redes sociales, donde supuestas personas vendedoras publican vehículos a precios bajos. Una vez que logran captar el interés del posible comprador, solicitan depósitos anticipados para luego desaparecer sin entregar el automóvil, alertó Profeco.

Otra forma de engaño común son los supuestos remates de aseguradoras en páginas falsas que imitan a las de las agencias. Estos sitios incluyen atractivas fotografías y promociones poco creíbles, pero no existe ningún vehículo, advirtió.

Las autoridades han emitido alertas constantes sobre estos riesgos. La Guardia Nacional, a través del CERT-MX, ha advertido sobre sitios web falsos dedicados a estafar, destaca el comunicado.

Recomendaciones

Para evitar riesgos, la Procuraduría sugiere: